Iduće sedmice promijenjivo, od srijede sunčano

SARAJEVO - U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati sunčano i toplo vrijeme. Vjetar slab do umjeren, u Posavini sjeveroistočni, a u ostatku zemlje jugozapadni. Dnevne temperature od 20 do 26°C.

U ponedjeljak, 9. aprila prije podne pretežno sunčano. Tokom poslijepodneva naoblačenje sa juga, što će u Hercegovini, na jugu, jugozapadu Bosne i u Krajini usloviti kišu i pljuskove. U ostatku Bosne ponegdje je moguć slab i kratkotrajan pljusak. Vjetar slab do umjeren, poslije podne sa jakim udarima, južni i jugoistočni. Jutarnje temperature od 5 do 11, na jugu od 10 do 15, a dnevne od 19 do 25 °C.

U utorak 10. aprila u Hercegovini, na zapadu i jugozapadu Bosne pretežno oblačno vrijeme, povremeno i ponegdje sa slabom kišom ili pljuskom u jutaranjim satima i tokom prijepodneva. U ostatku naše zemlje umjereno oblačno i sunčano. Jutarnje temperature od 6 do 12, na jugu od 10 do 14, a dnevne od 16 do 22 °C.

U srijedu, 11. aprila prije podne umjereno do pretežno oblačno, a poslije podne razvedravanje. Jutarnje temperature od 4 do 10, na jugu od 8 do 12, a dnevne od 16 do 22, na jugu do 24 °C.

U četvrtak, 12. aprila sunčano. Jutarnje temperature od 6 do 12, na jugu od 10 do 15, a dnevne od 19 do 25 °C, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.