Iduće sedmice svježije uz padavine

BANJALUKA - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ sutra se očekuje pretežno oblačno i svježije vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutro će biti oblačno sa kišom u većini krajeva, koja će se zadržati i tokom dana.

Obilnije padavine mjestimično očekuju se u zapadnim i sjevernim krajevima od 15 do 30 litara po metru kvadratnom, a lokalno na sjeveru i zapadu i do 50, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umjeren vjetar istočnog i sjeveroistočnog, a u Hercegovini jugozapadnog smjera, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Minimalna temperatura vazduha iznosiće od četiri do osam, na jugu i sjeveru do 11, a najviša dnevna od devet do 15, u planinama sedam stepeni Celzijusovih.

Temperatura vazduha izmjerena u 14.00 časova: Bjelašnica jedan, Han Pijesak 11, Kalinovik, Mrakovica, Sokolac i Čemerno 13, Nevesinje 15, Zvornik 16, Krupa na Uni, Mrkonjić Grad i Srebrenica 17, Rudo, Trebinje, Sarajevo i Tuzla 18, Bijeljina, Višegrad, Doboj, Ribnik, Srbac i Šipovo 19, Prijedor, Brčko, Neum i Sanski Most 20, Banjaluka 21 i Mostar 22 stepena Celzijusova.

U utorak, 30. aprila, jutro i prijepodne biće oblačni sa kišom u većini krajeva, dok će u visokim planinama ponegdje biti i snijega. U drugom dijelu dana zadržava se pretežno oblačno vrijeme sa kišom koja će u južnim i centralnim krajevima prestati do večeri. Minimalna temperatura vazduha od tri do devet, a najviša dnevna od 10 do 15, na jugu do 18, u planinama od sedam stepeni Celzijusovih.

U srijedu, 1. maja, tokom jutra se očekuje umjereno i pretežno oblačno vrijeme, ponegdje sa kišom u centralnim i sjevernim krajevima, a u ostalim krajevima suvo. U drugom dijelu dana biće promjenljivo oblačno uz sunčane intervale i malo toplije. Minimalna temperatura vazduha od tri do 10, a najviša dnevna od osam do 16, na jugu i sjeveru do 20 stepeni Celzijusovih.

U četvrtak 2. maja, jutro će biti promjenljivo oblačno i u većini krajeva suvo, a samo na krajnjem sjeveru uz rijeku Savu ponegdje će biti kratkotrajne kiše. Tokom dana i popodne zadržaće se promjenljivo i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Minimalna temperatura vazduha od dva do 10, a najviša dnevna od 15 do 20, u planinama od 10 stepeni Celzijusovih.