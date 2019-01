Igor Rakočević u posjeti ZTC "Banja Vrućica": Ponuda oduševljava, uslovi fenomenalni

Oduševljen sam ponudom Zdravstveno-turističkog centra (ZTC) "Banja Vrućica", koji ima fenomenalne uslove za sportiste, poručuje Igor Rakočević, potpredsjednik Košarkaškog saveza Srbije.

Proslavljeni košarkaš, koji je uživao u čarima ovog ZTC-a, ističe da će "Banju Vrućicu" preporučiti svim svojim prijateljima i sportskim ekipama.

"Sigurno ćemo se u toku ove godine družiti, tako da jedva čekam da dođem", naglašava Rakočević.

NN: Kojim povodom ste u ZTC "Banja Vrućica" i da li je ovo Vaša prva posjeta ovom zdravstveno-turističkom biseru?

RAKOČEVIĆ: Ovo je moja prva poseta ZTC "Banja Vrućica", a povod za dolazak je bio tradicionalni 22. "Košarkaški sabor", koji se ove godine održao u Tesliću, na kome su revijalne mečeve odigrale ženska i muška reprezentacija Republike Srpske i košarkaška liga iz Srbije.

NN: Da li ste imali priliku da se upoznate sa ponudom ovog ZTC-a i kakvi su Vaši utisci?

RAKOČEVIĆ: Nisam do sada čuo za ovaj turistički biser i, iskreno rečeno, baš sam oduševljen ponudom. Kao svetski putnik obišao sam mnoge spa-centre i centre za rehabilitaciju po svetu, i ovaj centar ovde stvarno je najmodernije opremljen. Zaista mi je krivo što ranije nisam saznao za ovo mesto da dolazim sa porodicom ili sa prijateljima malo da uživamo, a u isto vreme i da osvežim svoje zdravlje.

NN: Kako ocjenjujete uslove koji su ovdje na raspolaganju sportistima?

RAKOČEVIĆ: Uslovi su fenomenalni. Ja uvek gledam prema svom sportu, ali sadržaj je zaista fenomenalan. U sklopu kompleksa "Banje Vrućice" postoji velika teretana, medicinsko osoblje, sale za rehabilitaciju, za terapije, tako da ovde, pored "običnih" ljudi koji mogu da dođu da uživaju, da treniraju, mogu i sportskim putem da gostuju, jer imaju sve potrebne uslove i sve u jednom krugu, u jednom kompleksu.

NN: Raspolaže li "Banja Vrućica" potrebnom infrastrukturom za pripreme sportskih ekipa?

RAKOČEVIĆ: Apsolutno da. Kapaciteti "Banje Vrućice" upotpunjeni gradskom dvoranom čine krug svih potrebnih parametara za pripremu neke ozbiljne reprezentacije. Za košarkaške pripreme potrebno je da je sala zatvorena jer treneri vole da rade i vežbaju u studijima u kojima igraju, to je prioritet što se tiče košarke.

NN: "Banja Vrućica" je okružena netaknutom prirodom; ovdje se udiše čist, planinski vazduh. Koliko je bitno da se sportisti pripremaju u takvom okruženju?

RAKOČEVIĆ: Nama ljudima iz nekog velikog grada, kao što je Beograd, pravi je raj kada odemo tako negde gde je netaknuta priroda i čist vazduh i to nas svakako oduševi, a sve najozbiljnije pripreme se obavljaju uvek van grada, jer je to dobro i za um i za telo, za čišćenje organizma, tako da je "Banja Vrućica" apsolutno pogodna za to.

NN: Budući da ste imali priliku da posjetite brojne svjetske zdravstveno-turističke centre ovog tipa, možete li mi napraviti paralelu između "Banje Vrućice" i sličnih mjesta koja ste posjećivali?

RAKOČEVIĆ: Bio sam gost u mnogim spa-centrima i rehabilitacionim centrima u svetu. Ne mogu sada uopšte da zamislim da li postoji nešto što fali ovde, a da ima neki drugi centar. Siguran sam iz ovih par sati koje sam proveo ovde kao gost da je osoblje "Banje Vrućice" stručnije i ljubaznije nego u inostranstvu, jer tamo u suštini svaki zaposleni ima samo jedan mali deo posla i toga se drži, a ovde možeš da pričaš sa npr. menadžerom, koji sve zna i sve što ti je potrebno možeš da se dogovoriš i da sebi obezbediš. Što se tiče uslova, verujem da je ovo jedna od najkompletnijih ponuda koje sam video, pogotovo što je u sklopu i hotel gde čovek može da dođe i da odmara sedam ili 10 dana, dok sam uglavnom posećivao spa-centre gde se dođe ciljano jedno prepodne ili jedno popodne i to je to. Ovo ovde je super jer može kompletan odmor da se napravi. Dobro je što može i porodica da dođe, a može i da se dođe privatno sa društvom ili firmom i tako dalje.

NN: Da li ćete nakon ove posjete "Banju Vrućicu" preporučivati i drugim sportistima, ali i ljudima iz ostalih sfera života, koji još nisu imali priliku da je posjete?

RAKOČEVIĆ: Svakako ću ZTC "Banja Vrućica" prvo preporučiti svojoj porodici, doći ćemo sigurno. Imam dvoje dece koji obožavaju spa-centre, bazene, đakuzije i samo mi je briga kako ćemo ih sačuvati jer su jako nestašni. Definitivno, ovaj centar ću preporučiti svim svojim prijateljima i sportskim ekipama i sigurno ćemo se u toku ove godine družiti, tako da jedva čekam da dođem i hvala još jednom domaćinima u "Banji Vrućici" na gostoprimstvu.