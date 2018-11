Ima li dovoljno anesteziologa u BiH: Ljekari iz sjene ključni za spas života

BANJALUKA, MOSTAR - Kažu da je anesteziolog, pored hirurga, najvažniji doktor u operacionoj sali, te da bez njega nije moguće izvesti nijednu operaciju, a opet su rijetko vidljivi i nedovoljno cijenjeni, slažu se naši sagovornici.

Anesteziolozi nisu prisutni samo u operacionim salama, već su neizostavan dio mnogih dijagnostičkih i terapeutskih procedura, a najvažniju ulogu igraju i na odjelima za intenzivnu njegu. Ovi ljekari u BiH saglasni su da je taj posao izuzetno stresan, ali neupadljiv, te sami sebe opisuju kao ljekare u sjeni.

Dragan Rakanović, načelnik Urgentnog centra Univerzitetskog kliničkog centra (UKC) RS, kaže da su anesteziolozi pogonski inženjeri medicine, ali da su često nevidljivi za javnost.

"Kada stane anesteziološka služba, staje cijeli klinički centar. Nas rijetko primijete, ali se situacija u posljednjih desetak godina popravila. Javnost je sada više upoznata s tim šta mi radimo i koliko je naš posao komplikovan i stresan", rekao je Rakanović za "Nezavisne".

Dodaje da na UKC RS trenutno imaju jednak broj muških i ženskih ljekara navedene specijalizacije.

"Na UKC RS imamo oko 40 anesteziologa. U RS ima više žena anesteziologa nego muškaraca, a trenutno na našem odjelu rade oko 24 ženska anesteziologa", kazao je Rakanović.

Navodi da se svi zahvati mogu obavljati sa anestezijom, ali da za neke zahvate građani moraju naglasiti da žele anesteziju.

"Svako ko želi da mu procedura bude urađena u anesteziji ona će i biti urađena u anesteziji", objašnjava Rakanović.

Zoran Karlović, načelnik Odjela za anesteziju, reanimaciju i intenzivno liječenje Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, kaže da su anesteziolozi kao i većina doktora nedovoljno cijenjeni.

"Anesteziolozi su samostalni igrači koji su konstantno pod stresom. Nemoguće je procijeniti koliki broj anesteziologa je potreban, ali ih u BiH sigurno nema dovoljno", rekao je Karlović za "Nezavisne".

Dodaje da se u BiH i sada veliki broj zahvata obavlja bez anestezije, mada se u svijetu takvi zahvati već decenijama obavljaju uz obavezno prisustvo anesteziologa.

"Procesi kao što su kolonoskopija, kiretaža i lomovi se kod nas i dalje obavljaju bez anestezije, što je nedopustivo. Kod nas još vlada princip izdrži bol, dok se svugdje u svijetu takvi procesi obavezno obavljaju uz anesteziju", navodi Karlović.

Semir Imamović, načelnik Klinike za anesteziologiju i reanimatologiju UKC Tuzla, kaže da su ljudi uglavnom upoznati s radom anesteziologa u operacionim salama, ali da se dijapazon njihovih usluga teško može nabrojati.

"Ljudi misle da smo mi neophodni samo u operacionoj sali, ali to je samo mali segment svega što mi radimo. Najstresniji dio našeg rada obavlja se u jedinicama za intenzivne terapije, gdje svaki dan dolaze pacijenti kojima niko drugi nije mogao pomoći", rekao je Imamović.

Dodaje da su doktori koji rade na odjelu za intenzivnu terapiju pod većim stresom, jer ponekad dolazi do letalnog ishoda.

"Kada dođe do letalnog ishoda, vi to morate saopštiti porodici. To jako stresno djeluje na nas, što se odražava i na to da anesteziolozi imaju kraći životni vijek od drugih ljekara", kazao je Imamović.

Smatra da poslovi koje anesteziolozi obavljaju svakodnevno zahtijevaju i veći broj anesteziologa.

"Problem je što je interes za anesteziologiju na minimumu. To je zato što smo mi ljekari u sjeni. Ljekari koje niko ne traži, za koje niko ne zna, posebno pacijenti, a obavljamo veoma težak i rizičan posao", naveo je Imamović.