Imam iz Donje Jablanice: Probudio me plač djeteta, kroz tavan smo pobjegli (VIDEO)

Semir ef. Jahić, imam džamije u Donjoj Jablanici, čije su fotografije obišle svijet i postale svojevrstan simbol tragedije u ovom mjestu, govorio je za "Dnevni avaz".

"Ovo što nas je zadesilo u protekla 24 sata je nešto što ne bih želio ni svojim najgorim neprijateljima. Prije sam govorio, gledao sam mnogo horora, filmova, ali onakav horor ja mislim da nikad niko nije mogao iscenirati i izrežirati u onom obliku šta smo proživjeli tu noć, mještani Donje Jablanice i ja s njima kao njihov imam", započinje svoju priču efendija Jahić.

Kaže da je strašno kad normalno odete na spavanje, pripremite se za naredni dan, dijete za vrtić, za školu, razmišljajući da će ako Bog da, svanuti još jedan normalan dan.

"Onda se za 40 minuta probudiš u jednom haosu gdje voda već dopire u kuću, gdje vidiš gore na putu, na cesti da je veliki nanos materijala, da su kuće srušene. U tom trenutku nisam ni znao koliko je zapravo to, ali evo sad kad vidiš, ipak veliko je to, puno ljudi je izgubilo živote. To je za nas, za Donju Jablanicu, koja ima 70 domaćinstava, kada se 5-6 domaćinstava ugasi, golemo. Posebno potenciram, pitanje je kako ćemo sutra ako se ponovo ovako nešto desi. Na kraju krajeva materijalno, lahko se nadoknadi, kuća će se napraviti, ali pitanje je spremnosti ljudi, hrabrosti da ponovo u takvom ambijentu, sa ovakvim ožiljcima iz prošlosti, zanoće u takvim kućima", opisuje ef. Jahić.

Opisao je kako je sve počelo.

"Oko pola jedan me probudio plač djeteta, da li je čuo kada je udarila voda od kuću, ne znam, to je njega probudilo i prepalo, u tom trenutku, supruga govori da nam bujica odnese auto. Zvoni komšinica na vrata, govori da je njima kuća poplavljena. Mi smo ih primili u kuću, pa šta bude da bude i nama u tom trenutku probija voda u kuću kroz balkonska vrata", kazao je ef. Jahić.

Njegovu ispovijest možete pogledati u videu ispod teksta.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.