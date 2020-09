Implementacija IZIS-a: Trnovit put transfera podataka pacijenata

GRADIŠKA, BANJALUKA - U firmi "Računari" Banjaluka, gdje su skladišteni zdravstveni podaci pacijenata, rekli su nam da nisu zainteresovani da nam ih prebace, iako su oni naše vlasništvo, što nam izaziva zabrinutost, rekla je za "Nezavisne" Vesna Gluvić Čelić, v.d. direktora Doma zdravlja Gradiška.

Ova zdravstvena ustanova počela je s implementacijom Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS), a taj proces zasad teče očekivanom dinamikom.

"Uporedo, mi radimo na oba sistema, odnosno i sa sistemom firme 'Računari' i s IZIS-om. Naš zadnji ugovor sa firmom 'Računari' ističe u aprilu iduće godine. Imali smo s njima razgovore, te su rekli da nisu zainteresovani da te podatke prebace, mada u ugovoru piše da su to naši podaci. Nikakvu novčanu naknadu nisu direktno tražili", kaže Gluvić Čelićeva.

Po njenim riječima, ako im firma "Računari" u aprilu ne ustupi podatke, desilo bi se da ih uopšte nemaju, odnosno da kreću od nule.

"Mi se nadamo da će to biti riješeno jer je to ogromna količina podataka. Firma 'Računari' dužna je da nam bez naknade ustupi te podatke, po ugovoru. Moram priznati da me ova situacija brine", navela je Gluvić Čelićeva.

U kompaniji MMSCODE, koja je dio konzorcijuma koji implementira IZIS, takođe navode da ogroman problem jesu istorijski podaci o pacijentima koji nisu u posjedu zdravstvenog sistema RS, te su dati na čuvanje i obradu privatnom preduzeću, a koje u ovom momentu nije spremno da sve podatke o svim građanima RS i njihove medicinske podatke vrati u posjed zdravstvenih ustanova.

"Dakle, imamo situaciju da su javne zdravstvene ustanove (JZU) godinama plaćale 'obrađivaču podataka' obradu istih, te se samim tim podrazumijeva da su ti podaci obrađeni, da su 'uredno' skladišteni i da su uvijek spremni da ih, kao što je u ugovoru navedeno, vrate JZU. Ali, sada obrađivač traži naknadu koja je dosta veća od petogodišnjeg ugovora sa JZU i svi domovi zdravlja u RS su u velikom problemu", navode iz kompanije MMSCODE.

Iz resornog ministarstva podsjećaju da je Vlada 2017. godine donijela Uredbu o IZIS-u kojom je propisan način njegove organizacije, razvoja i funkcionisanja.

"Napominjemo da je razvoj integrisanog zdravstvenog informacionog sistema u nadležnosti Fonda zdravstvenog osiguranja RS, što je propisanom članom 120a Zakona o zdravstvenoj zaštiti", kažu iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS.

Iz Fonda zdravstvenog osiguranja (FZO) RS ističu da IZIS, koji je počeo s radom prije mjesec dana u Bolnici Gradiška i pripadajućim domovima zdravlja Kozarska Dubica, Gradiška i Srbac, odlično funkcioniše u praksi, a zdravstveni radnici već sada, na početku primjene, uočavaju njegove brojne prednosti.

Kako ističu iz FZO RS, kada je riječ o zdravstvenim podacima osiguranika, oni su, kao i do sada sigurni, u potpunosti zaštićeni i njima raspolažu zdravstvene ustanove. Kako tvrde, u toku je i prenos elektronske verzije ovih podataka.

"S aspekta Fonda važno je da zdravstvene ustanove vode računa o bezbjednosti ovih podataka i da su u njihovom posjedu, a eksport i elektronske verzije ovih podataka bi samo dodatno pomogli integraciji podataka u jedinstven sistem kako je i osmišljen IZIS", ističu u Fondu.

Mihajlo Grgić, direktor firme "Računari" Banjaluka, kaže da sa zdravstvenim ustanovama sarađuju godinama te da podaci o pacijentima, koji su u njihovoj bazi, nikad nisu neovlašteno korišteni. On dodaje da IZIS evidentira jako malo podataka o pacijentima u odnosu na one koje "Računari" imaju u evidencijama.

"Nosioci IZIS-a traže da formu podataka, kakva je kod nas, pretvorimo u onakvu kakva njima treba. Migracija 750 miliona dokumenata je ogroman posao. Ako treba da 25 ljudi radi mjesecima, to treba platiti, jer i oni zaslužuju platu", rekao je Grgić.

Kako dodaje, u njihovom svakom ugovoru u prvom članu piše da je vlasništvo nad podacima na strani zdravstvene ustanove, što nije sporno.

"To, dakle, nisu naši podaci i mi ih ne naplaćujemo. Ali, ako žele da ih prebacimo, a još i da ih prekonfigurišemo na način na koji njima treba - to košta", ističe Grgić.

Iz kompanije MMSCODE, s druge strane, poručuju da niko ne sumnja da su ovi podaci zloupotrijebljeni, ali i dodaju da zdravstvene ustanove treba da dobiju obrađene podatke, spremne za upotrebu, jer su to sve ove godine i plaćale.

"Postavlja se pitanje, ako je predmetna privatna firma vršila uslugu obrađivanja podataka, zašto onda zdravstvene ustanove, koje su tu uslugu plaćale, ne mogu da dobiju obrađene podatke", navode iz kompanije MMSCODE.

Podsjetimo, zahvaljujući IZIS-u svi građani će besplatno dobiti elektronske zdravstvene kartice, tako da ovjeravanje zdravstvenih knjižica odlazi u prošlost. Takođe, svaki pacijent će imati svoju aplikaciju gdje, između ostalog, može da pogleda sve svoje nalaze, uputnice, recepte, itd. Sistem je zamišljen tako da pacijent ima sve na jednom mjestu te da nije u obavezi da sa sobom nosi bilo kakvu dokumentaciju osim elektronske zdravstvene kartice.

Iz kompanije MMSCODE poručuju da se nadaju da će resorno ministarstvo uzeti aktivno učešće u sprovođenju IZIS-a donošenjem pravilnika i određenih podzakonskih akata, čime bi se ubrzao proces te riješili određeni nedostaci koji definišu način i vrstu vođenja medicinske dokumentacije, kao i prava pristupa i upravljanja podacima.