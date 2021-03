Infinity International Group obradovala dame iz "Iskre"

Ne ubija bolest, već strah. Strah da se ode na pregled i da se čovjek suoči sa istinom uvijek je prisutan, a u ovoj teškoj godini korone on je još veći, priznaju žene koje se godinama bore sa karcinomom i uporno pokušavaju da pomognu i drugima.

Kad se tome doda i vječita borba da se za sve to obezbijedi i novac, onda se svakoj pruženoj ruci i pomoći obradujete, kažu u Udruženju žena oboljelih od kracinoma dojke "Iskra", nakon što ih je za 8. mart poklonom obradovala Infinity International grupacija.

Uprkos brojnim ograničenjima zbog pandemije, trudimo se da od naših aktivnosti ne odustajemo, a stigli su na red i neki neplaćeni računi, pa je ova donacija od tri hiljade maraka više nego dobro došla, kaže Suzana Kekić, predsjednica udruženja.

"Mi svake godine moramo da prijavimo neki projekat da bismo od grada dobili od 500 do hiljadu maraka, a mjesečno nam samo za režije treba skoro tri stotine. U kakvu god aktivnost da krenete, ne možete bez novca i zato je ova pomoć stigla u pravom trenutku", kaže Kekić.

Teška je ovo godina i kome god da zatražite pomoć, uglavnom stižu odbijenice, nadovezuje se i Suzanina koleginica Verica Tadić, sekretarka udruženja. Ove hrabre žene koje se i same godinama bore sa karcinonom, i ovog proljeća planiraju da organizuju 250 besplatnih mamografskih pregleda, prije svega na seoskom području.

"U saradnji sa organizacijom 'Think Pink' koristimo mobilni mamograf i pokušavamo da stignemo i do najzabačenijih sredina, jer je tim ženama najteže doći do ljekara. Te akcije ponekad traju i po nekoliko dana, a mi svakog dana odlazimo i vraćamo se, jer nam uvijek fali novca da negdje duže ostanemo", kaže Verica.

Zbog svega što su ove žene uradile i rade, trudićemo se da ih i dalje pratimo i pomognemo kad god bude trebalo, a današnji praznik bio je lijep povod da sa njima porazgovaramo, poručuje Bojan Vujić, predsjednik Uprave Infinity International Group koja objedinjava kompanije Prointer ITSS, Kaldera, Inftinity ADS i EP Mobile.

"Svim damama čestitamo 8.mart, a posebno ovim hrabrim ženama koje se sa nevjerovatnom snagom i odlučnošću nose sa velikim, životnim izazovima. U godini koju je obilježila pandemija, njihova borba za zdravlje i nastojanja da mnogima budu od pomoći, bila je posebno teška. Zato se nadamo da će naš osmomartovski poklon i sredstva koja smo donirali udruženju, njima biti od pomoći. Kao društveno odgovorna, Infinity International grupacija uvijek će biti tu da prepozna svakoga kome, i u teškim i u manje teškim vremenima, treba pružiti ruku", kaže Vujić.

U udruženju "Iskra" koje broji 300 članica, strahuju da će se zbog manjeg broja preventivnih pegleda i koronom preopterećenog zdravstenog sistema, dogoditi pravi "bum" što se malignih bolesti tiče. Podsjećaju da su uvijek tu da pomognu i da kod ljekara treba otići na vrijeme, jer baš ono zna da bude presudno u borbi sa bolešću.