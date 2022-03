Infinity grupacija pomaže ekonomsko osnaživanje žena

Nekad je dovoljna samo jedna mašina, vozačka dozvola ili položen stručni ispit, da se ženama koje su se našle u bezizlaznoj sitauciji život promijeni. Zahvaljujući Fondu za ekonomsko osnaživanje žena koje je pokrenula organizacija Udružene žene iz Banjaluke, mnogi životi su se zaista promijenili. Zato im je, kažu, donacija koja je stigla iz Infinity International Group osmomartovski poklon kojem su se od srca obradovale.

Rad na ekonomskom osnaživanju žena je rad na prevenciji nasilja, kaže Gorica Ivić iz Udruženih žena i napominje da je svaka marka koje se slije u njihov Fond zlata vrijedna.

"Izuzetno nam je važno da velike kompanije prepoznaju rad i značaj Fonda i njegovog daljeg punjenja, jer na taj način, između ostalog, razvijamo i kulturu prikupljanja sredstava. Nedavno smo imali donaciju koju nam je naša sugrađanka ostavila testamentom i položili smo je upravo u Fond. Novac raspoređujemo na osnovu pravilnika, iako je kod nas ta pravila teško uniformisati, jer se radi o specifičnim slučajevima i specifičnim potrebama", kaže Gorica.

Upravo je potreba da žena koja izađe iz Sigurne kuće ima posao bila glavni motiv za osnivanje Fonda, objašnjava Amela Bašić Tomić, dugogodišnja korodinatorka Sigurne kuće u Banjaluci. Od toga zavisi kako će žene dalje živjeti.

"Zato nam je izuzetno značajno kad imamo podršku pri zapošljavanju tih žena i zato smo shvatili da nam trebaju sredstva i za neke predradnje, poput edukacija, prekvalifikacije, obuke. Mnogo se pozitivnih priča iz toga izrodilo, pa se nekoliko naših korisnica tako odvažilo da pokrenu posao - zadrugu za čišćenje stambenih i poslovnih prostora. Dobile su pomoć u mašinama, čak i automobil, ali su bile bez vozačke dozvole. Donator je dao pola para za vozački ispit, iz Fonda smo dodale drugu polovinu i sad taj mali biznis uspješno funkcioniše", s ponosom priča Amela.

Cilj ovog projekta nije samo humanitarna pomoć, već pomoć koja će dugoročno riješiti suštinski problem žena koje se bore za egzistenciju i to smo prepoznali, kažu u Infinity grupaciji. Zato je osmomartovski ček na tri hiljade maraka samo početak saradnje.

"Kroz našu GO FAR Fondaciju mi smo se već uključili u fondove za osnaživanje mladih, ali i žena i njihovog preduzetništva u okviru malih biznisa. Od samog starta, cilj nam je bio da animiramo ljude i ostale kompanije da se što više uključe u pomoć široj društvenoj zajednici, jer samo na taj način svi zajedno možemo biti bolji, uspješniji i srećniji. Saradnju sa Udruženim ženama svakako ćemo nastaviti i u budućim projektima", kaže Mirjana Tepšić, direktorica GO FAR Fondacije u okviru Infnity grupacije.

Dame damama

Osim osmartovskog poklona, iz kompanija-članica Infinity grupacije, Udruženim ženama, ali i svim damama, stigle su i poruke podrške.

"Ovo je borba u kojoj nijedna žena nije usamljena, ali ju je moguće dobiti ako podržimo jedna drugu. Vjera u sebe, u sopstvene vrijednosti i potencijale, investiranje u znanje i vještine jedini je način da se izborimo sa brojnim predrsudama i stereotipima", poručuje Nataša Rogić, direktorica prodaje u kompaniji Infinity ADS, članici Infinity International Group.

Kulturna percepcija žena u tehnološkom i obrazovnom svijetu dovela je do jednakosti žena sa muškarcima, kaže Ranka Kovačević, rukovodilac službe za tehničku pripremu i planiranje proizvodnje u kompaniji Kaldera.

"Uspjeh svakako zavisi od vas. Sa pokretačkim duhom možete da promijenite i unaprijedite stvari", poručuje Ranka.

Rad na sebi nije lak, a često ni lagodan, priznaje Sandra Jovanović, senior SAP konsultant/tim lider za HCM modele u kompaniji Prointer ITSS. Iz ličnog iskustva, damama savjetuje da je to jedan od načina kojim se stiče autoritet i stiče povjerenja i lojalnosti ljudi, pa čak i onih koji su bazirali svoja mišljenja na predrasudama.

"Nemojte voditi borbu sa predrasudama. Jedina borba koju treba da vodite jeste borba sa samom sobom. Osvijestite šta su vam želje i snovi i uvijek nastojte da budete bolje, u odnosu na sebe", poručuje Sandra.

Više poruka pogledajte na IIG društvenim mrežama https://www.facebook.com/infinityinternationalgroup/