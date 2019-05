"Inspirisani srcem" - humanitarna akcija Intesa Sanpaolo Banke BiH i VISE

SARAJEVO – U periodu od 01. do 31.05.2019. godine Intesa Sanpaolo Banka BiHu partnerstvu sa Visa-om pokrenula je još jednu, sedmu u nizu humanitarnu akciju "Inspirisani srcem". Ove godine prikupljena sredstva će biti donirana porodilištima u Bosni i Hercegovini, za unapređenje uslova i oplemenjivanje prostora njihovih odjela, saopšteno je na današnjoj press konferenciji organiziranoj povodom inauguracije akcije.

"Do danas, već šest puta smo zajedno s našim klijentima organizirali ovaj projekt i za rezultat imali izvanredna djela na dobrobit cijele zajednice. Kao tim, radujemo se još jednoj u nizu“, rekao je Amir Termiz, član Uprave Intesa Sanpaolo Banke BiH, predstavljajući ovogodišnju "Inspirisani srcem" akciju. U proteklim je godinama, podsjetio je Termiz prisutne na konferenciji, prikupljeni novac bio doniran u različite fondove i svrhe: za liječenje građanki i građana u inostranstvu, saniranje posljedica poplava 2014.godine, za opremanje i poboljšanje uslova na pedijatrijskim odjelima klinika u BiH, domovima za djecu bez roditeljskog staranja i za djecu i mlade sa poteškoćama u razvoju.

"Inspirisani srcem" koristi vrlo jednostavan i već poznat princip. Za svaku transakciju napravljenu Visa Inspire karticom tokom mjeseca maja, Intesa Sanpaolo Banka BiH i Visa će donirati iznos od 0,10 KM ne tereteći pri tom dodatno račune svojih korisnika, nego koristeći vlastita sredstva namijenjena društveno-odgovornim projektima u zajednici. Tako generisana sredstva će u punom iznosu biti donirana za unapređenje uslova u porodilištima u Bosni i Hercegovini.

Vladimir Đorđević, regionalni menadžer kompanije Visa za SEE je kazao:

“Veoma smo ponosni što smo partneri sa Intesa Sanpaolo Bankom, kako bismo pomogli lokalnoj zajednici u BiH, s obzirom na to da je to u skladu sa našom misijom koja je, između ostalog, omogućila ekonomijama da napreduju. Omogućavanjem bezgotovinskih plaćanja doprinosimo ekonomskom rastu, suzbijanju sive ekonomije, stimulisanju zapošljavanja i širenju potencijalne osnove za poreske prihode. Zato sa zadovoljstvom sponzorišemo ovu aktivnost koja, ne samo da promoviše digitalna plaćanja kao pogodan i siguran način plaćanja nego i podržava one kojima je potrebno.“

Kako su predstavnici Intesa Sanpaolo Banke BiH kazali na današnjoj konferenciji za medije, neodvojiva komponenta svakog odgovornog poslovnog subjekta neizostavno treba biti i doprinos zajednici u kojoj stvara i djeluje, i to je upravo motivacija za šest dosadašnjih godina koliko traje projekt. Inspirisani srcem, zajedništvom i odličnim odzivom klijenata i korisnika Intesa Sanpaolo Banke BiH, ovaj tim se nada odličnim rezultatima i ove godine.

Prisutnima su se obratili i promotor kampanje poznati bh. glumac Mario Drmać, Samira Poričanin-Petrešin, glavna urednica RSG media i Adis Kadrić, direktor prodaje TV OBN, izražavajući zadovoljstvo što su dio ovog humanog projekta.

Novinarima su prezentirani i video spotovi kojima se promoviše ovogodišnja akcija "Inspirisani srcem" .

"Svake godine imamo sve veći odziv i bolje razumijevanje klijenata, koji - plaćajući svoje svakodnevne troškove Visa Inspire karticom - direktno utiču na iznos prikupljenih sredstava, stoga ih pozivamo da nam se i ovaj put pridruže u kreiranju dobrih priča i djela. Kako smo do sada svake godine imali sve veći broj klijenata koji su bili inspirisani srcem, ne sumnjamo da ćemo 2019. godine imati najbolji rezultat i unaprijed smo zahvalni na tome", optimističan je bio zajednički stav na kraju press konferencije.

Projekat su ove godine medijski podržali RSG Radio, televizija OBN i portal www.klix.ba

O Intesa Sanpaolo Banci BiH: : Intesa Sanpaolo Banka Bosna i Hercegovina jedna je od vodećih banaka u Bosni i Hercegovini, s dugim kontinuitetom bankarskog poslovanja. Banka pruža usluge za stanovništvo i pravna lica i opslužje više od 170.000 klijenata. Pokriva cijelo područje Bosne i Hercegovine, s mrežom od 5 regionalnih centara, 48 poslovnica, 112 bankomata i više od 2.700 POS terminala.

Visa Inc. (NYSE: V) je vodeća svjetska kompanija za digitalna plaćanja. Naša je misija povezati svijet putem najinovativnijih, najpouzdanijih i sigurnijih platnih mreža - omogućavajući napredovanje pojedinaca, kompanija i ekonomije. Naša napredna globalna mreža za obradu, VisaNet, osigurava sigurna i pouzdana plaćanja širom svijeta, te je sposobna za prenošenje više od 65.000 transakcijskih poruka u sekundi. Neprestano fokusiranje tvrtke na inovacije katalizator je brzog rasta povezane trgovine na bilo kojem uređaju i pokretačka snaga i ostvarenje bezgotovinske budućnosti za svakoga, svugdje. Za više informacija posjetite usa.visa.com/about-visa, www.visasoutheasteurope.com i facebook.com/VisaBosnia