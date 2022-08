Institut dostavio informacije o karakteristikama majmunskih boginja

BANJALUKA - Institut za javno zdravstvo Republike Srpske je svim zdravstvenim ustanovama dostavio informaciju i preporuke o epidemiološkim karakteristikama majmunskih boginja radi ranog prepoznavanja sumnjivih slučajeva, rečeno je Srni u Institutu.

Iz Instituta su naveli da, ukoliko se identifikuje sumnjivi slučaj, on se odmah prijavljuje, te se pokreće identifikacija i praćenje kontakata.

Oni su istakli da međunarodne zdravstvene institucije primjenjuju propise ugrađene u zdravstvenu regulativu većine zemalja članica Svjetske zdravstvene organizacije (SZO).

"SZO definiše odgovornosti i korake za pravovremeno otkrivanje i suzbijanje zdravstvenih događaja od međunarodnog značaja koji predstavljaju međunarodnu zdravstvenu prijetnju, a to se odnosi i na majmunske boginje", rekli su iz Instituta, te dodali da su u stalnom kontaktu sa zdravstvenim ustanovama u Srbiji, Hrvatskoj i Crnoj Gori.

Majmunske boginje su bolest uzrokovana virusom koji je sličan virusu velikih boginja, ali se ne širi među ljudima tako efikasno i smrtnost je veoma niska.

Prirodni rezervoar virusa su neke vrste vjeverica i drugih glodara u divljini u zemljama centralne i zapadne Afrike. U Africi su ljudske infekcije primijećene kroz rukovanje sa zaraženim majmunima.

Bolest prelazi na ljude u kontaktu sa izlučevinama, ugrizom ili ogrebotinom bolesnih životinja, dok se sa čovjeka na čovjeka prenosi bliskim kontaktom, ali ne vazduhom kao grip ili ospice, te kontaktom sa kožnim promjenama koje nastaju kod oboljelog.

Period inkubacije majmunskih boginja obično iznosi od šest do 16 dana, ali može biti u rasponu od pet do 21 dan, sa simptomima kao što su groznica, jaka glavobolja, bol u leđima, izrazita slabost i kožni osip koji počinje jedan do tri dana nakon početka groznice.

Simptomi traju od 14 do 21 dan, a terapija je usmjerena na ublažavanje i sprečavanje komplikacija kao što su sekundarne bakterijske infekcije.