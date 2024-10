Investitor zbog gradnje elektrane na Uni do sada kažnjen sa više od 31.000 evra

DONJA SUVAJA - Državni inspektorat Hrvatske je zbog utvrđenih povreda propisa investitoru hidroelektrane na rijeci Uni izdao prekršajni nalog zbog više povreda Zakona o vodama u ukupnom iznosu od 31.570 evra.

Podsjećamo, inspekcija je protiv investitora hidroelektrane na rijeci Uni ranije pokrenula upravni postupak, u kojem je investitoru rješenjem zabranjeno obavljanje radnji i radova na izgradnji "male hidroelektrane, snage 160 kW, Una-mlin, na k.č.1287/6, k.o. Neteka u području ekološke mreže Natura 2000. - HR 2001069 Kanjon Une".

Zabrana gradnje i dalje na snazi, no gradilište nije sanirano

Iako je rješenje o zabrani obavljanja radova na snazi još od početka avgusta, i dalje nije saniran uništeni pojas uz rijeku. To se posebno moglo vidjeti tokom velikih kiša prošle sedmice, kad je poplavljena staza koja vodi do gradilišta. Uz to, zbog radova je porastao i vodostaj rijeke, tako da voda prelazi preko zečjeg nasipa i bez velikih oborina.

Kako rečeno za Index.hr, investitoru je zabranjeno dalje odlaganje i nasipanje zemljanog kamenog materijala i ostalog otpadnog materijala. Takođe, nadležne institucije rješenjem su naredile investitoru da ukloni i zbrine sav odložen i nasipan zemljano-kameni materijal i ostali otpadni materijal, kao i vreće s pijeskom koje su na predmetnoj čestici, rubovima vodotoka i u vodotoku rijeke Une. No, to dosad nije napravljeno.

"Ako investitor ne postupi po rješenju vodopravne inspekcije, isto će se, po njegovoj izvršnosti, izvršiti putem Hrvatskih voda na trošak investitora", kažu iz Inspektorata.

Mjesec i po nakon radova koji se nisu smjeli dogoditi izdana zabrana

Naglasimo da su ovog ljeta mještani, aktivisti, predstavnici raznih udruženja civilnog društva i turisti danima mirno protestvovali protiv izgradnje male hidroelektrane na Uni. Naime, početkom jula ove godine započeli su radovi na zaštićenom dijelu toka rijeke Une, a otpočetka je bilo jasno da se na tom dijelu ne bi smjeli izvoditi nikakvi veliki građevinski radovi. Investitor Pipra d.o.o započeo je radove na području koje je pod ekološkom mrežom Natura 2000, odnosno unutar zaštićenog područja.

Investitori su se pozivali na validnu građevinsku dozvolu koju im je izdala Zadarska županija 6. oktobar 2016. godine i rješenje o produljenju važenja građevinske dozvole od 3. oktobra 2019. godine.

Kako se ispostavilo, ta je dozvola izdana bez sprovedene ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu (OPEM), a u cijelu priču uključili su se i Kriminalistička policija i DORH.

Krim policija i DORH rade na predmetu

Naime, Inspektorat je zatražio upravni nadzor Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine i podnio krivičnu prijavu protiv službene osobe koja je izdala građevinsku dozvolu za gradnju na Uni. O svemu su obaviješteni Županijsko državno odvjetništvo i Ministarstvo unutarnjih poslova, Služba kriminalističke policije. Taj postupak i dalje je u toku.

Naglasimo da je tek 19. avgusta, skoro mjesec dana od prvih radova i nakon niza organizovanih protesta, Inspekcija zaštite prirode Državnog inspektorata objavila da je investitoru rješenjem zabranjeno obavljanje radova na tom zaštićenom području.

Rješenje Inspekcije zaštite kojim su zabranjeni dalji radovi nije javno, no kako su kazali, investitor zasad poštuje zabranu gradnje i radnji vezano za hidrocentralu na Uni, prenosi Index.hr.

