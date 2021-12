Iskustva struke u BiH: Vakcine bezbjedne, reakcije uglavnom blage

BANJALUKA, SARAJEVO - Podaci stručnjaka, odnosno Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH (ALMBiH), pokazuju da su vakcine protiv virusa korona bezopasne, te da je zaprimljeno tek oko 780 prijava o reakcijama, koje su uglavnom blaže, a što je u odnosu na ukupan broj vakcinisanih gotovo zanemariva cifra.

Naime, prema posljednjim podacima kojima ALMBiH raspolaže, od tih 780 prijava, u 95,6 odsto ispoljene su blage reakcije na vakcinu, a svaka serija vakcine koja je uvezena u BiH je kontrolisana u kontrolnoj laboratoriji.

"Kontrola kvaliteta svih zaprimljenih cjepiva podrazumjeva laboratorijsku kontrolnu i stručno-administrativnu procjenu dokumentacije dostavljene od proizvođača, te su dobile odobrenje", rekli su iz ALMBIH za "Nezavisne novine".

Izvještaj koji je objavljen za period od 1. januara do 8. decembra 2021. obuhvata 743 do tad procijenjenu prijavu, a njih 710 evidentirano je kao "non serious", što znači da nisu ozbiljne.

"Do sada primljene i analizirane prijave o neželjenim reakcijama ne mijenjaju pozitivan profil koristi i rizika vakcina COVID-19 koje su dostupne u BiH", potvrdili su nam iz ALMBIH.

Prema izvještaju ALMBiH, najučestalije reakcije građana nakon vakcinacije su bol u ekstremitetima, bol na mjestu gdje je vakcina primljena, te povišena temperatura i malaksalost.

Doktor Nenad Stevandić, zamjenik direktora Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, kaže da od reakcije nakon vakcinacije još niko nije umro.

"Više je od 10.000 onih koji su preminuli od posljedica zaraze virusom korona, a nisu bili vakcinisani", ističe Stevandić i poručuje da je bolje ići na stranu onih koji su živi, nego na stranu smrti.

Dr Stevandić je, inače, među prvima primio vakcinu protiv virusa korona.

"Nisam imao niti najmanju dilemu kada sam se vakcinisao. Moja porodica se takođe vakcinisala, a da postoji i najmanja sumnja da su vakcine opasne ne bih svoje najmilije dovodio u opasnost", kazao je Stevandić za "Nezavisne novine".

U značaj vakcinisanja uvjerio se i Banjalučanin Dragan S, koji je, kako kaže, primio obje doze vakcine "Astra Zeneca", te čeka da ga ljekari pozovu da primi i booster dozu.

"Istina, nakon prve doze, imao sam jednu noć temperaturu, koja je bila blaga. Nekih dva mjeseca nakon druge doze, imao sam virus korona, ali sa toliko blagim simptomima, da sam je prebolovao lakše nego ijedan dotadašnji grip koji sam imao. Doslovno, imao sam nekoliko dana temperaturu. Nikakve bolove nisam osjetio, pa čak nisam izgubio ni čula", ističe ovaj Banjalučanin.

Prema njegovim riječima, uvjeren je da je vakcina zaslužna za to što je virus korona pobijedio lako.

"Kao i svi mi, znam ljude koji su se baš namučili, posebno u periodu prije nego što su nam došle vakcine. Jedan od mojih prijatelja ispričao mi je da se baš namučio, imao je jake glavobolje, pa čak i bol u leđima. Nažalost, svi mi znamo i ljude koji nisu uspjeli pobijediti Covid. Ja sam, srećom, prošao olako, uvjeren sam – zahvaljujući vakcini", ističe naš sagovornik.

Infektolog Ednan Drljavić kaže da su vakcine koje se koriste u BiH dovoljno ispitane.

"Sve vakcine su dosta pouzdane i nije se primijetilo neko štetno djelovanje. Dovoljno su ispitane da ih mi možemo primiti", dodaje Drljević, infektolog u Općoj bolnici "Abdulah Nakaš" u Sarajevu.

On kaže da je nezadovoljan time kako se proces imunizacije u BiH odvija.

"Mali odziv na vakcinaciju je tipičan za zemlje na Balkanu gdje ima puno desne politike. U pojedinim regionima, recimo u Krajini, vidimo da je vakcinisano oko svega devet posto građana, a u Kantonu Sarajevo oko 60 posto. Također, to zavisi i od finansijske sposobnosti pojedinih dijelova države. Zdravstveno osiguranje je skupo, a neki krajevi nisu u mogućnosti da sebi priušte dovoljan broj ljekara i medicinskih tehničara", rekao je Drljević.

Podsjetimo, u javnosti BiH je vladalo nezadovoljstvo u periodu kada su druge zemlje u regionu nabavile vakcine, dok ih u BiH nije bilo. Vakcine su stigle, ali – počele su da propadaju.

Kako su mediji ranije objavili, u Srpskoj je za 480.587 vakcina istekao rok, dok će u FBiH na otpadu završiti 240.500 doza "AstraZenece" i 1.167 doza "Sinovaca". To predstavlja više od 700.000 propalih vakcina.