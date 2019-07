Ispitivač i instruktor zaratili zbog ručne kočnice u Banjaluci

BANJALUKA - Neđo Jošiković, član Komisije za polaganje vozačkih ispita u Banjaluci, optužuje Dragana Ivića, instruktora u banjalučkoj auto-školi "Ivić", da ga je, kako tvrdi, prvo napao verbalno, a zatim umalo i fizički, i to nakon što je od kandidatkinje zatražio da krene pomoću ručne kočnice.

Zbog svega je, kako nam je zvanično potvrđeno, na kraju reagovala i policija, koja je Ivića upozorila.

Ispitivač Jošiković kaže da je sve bilo uredno do momenta kada je djevojku, koja je polagala praktični dio ispita, odveo ka žutim zgradama na uzbrdicu.

"Zatražio sam da krene pomoću ručne kočnice. Međutim, on je odmah rekao: 'Otkud kretanje pomoću ručne kočnice?!' Inače, kretanje pomoću ručne kočnice podrazumijeva i desni pokazivač pravca (žmigavac) kada se vozilo zaustavlja, odnosno lijevi kada se kreće, naravno bez sugestije. Kandidatkinja je stala bez desnog pokazivača pravca, pokušala da krene bez lijevog, a ugasilo joj se i vozilo", tvrdi Jošiković u izjavi za "Nezavisne".

Po njegovoj tvrdnji, instruktor joj je pritom rekao da zadržava kvačilo, iako sugestija nije dozvoljena.

"On mi je prigovarao da 'od nas ne može da živi i da je izgubio živce'. Ja sam ćutao, znam da treba da ćutim, a i znam kakav je jer to je bio njegov treći napad na mene u zadnje tri-četiri godine", rekao je Jošiković.

Kandidatkinja je, kaže, imala još dvije greške, a kada su stigli na poligon, vidjevši da je ona pala Ivić je, tvrdi Jošiković, počeo da galami.

"Rekao mi je: 'Majmune jedan, izlazi napolje!'. Pošao je da me udari, ali se sjetio da ne smije pa me izgurao iz auta. Ja sam zatim pozvao policiju", navodi Jošiković.

Upitan kako bi definisao ovo za šta optužuje Ivića, ispitivač navodi da je to veliki napad.

"U pitanju je i prijetnja jer se ne događa prvi put", naglašava ispitivač.

S druge strane, Ivić optužbe negira te ističe da je i on napadnut.

"Došlo je do prepirke. Nije bilo fizičkog kontakta. On je nekorektno vodio ispit. Pitao sam ga u čemu je problem, zašto traži radnju za koju nema zakonske osnove i pitao sam ga po kojem članu zakona to traži. Kandidatkinja je krenula pomoću ručne bez problema, a on je onda tražio da to ponovi", rekao je Ivić.

Po njegovim riječima, kandidatkinja radi u prodavnici za 350 maraka, a ispitivač ju je oborio, kako tvrdi, bez ikakvog razloga.

"Sad mi recite kako biste vi tu reagovali? Sljedeći put Jošiković nema šta da traži u mom vozilu", kaže Ivić.

Iz Policijske uprave Banjaluka za "Nezavisne" je potvrđeno da im je ovaj slučaj prijavljen u četvrtak te da su policajci nadležne policijske stanice postupili po prijavi.

"Utvrdili su da nema elemenata prekršaja, a lice D.I. je upozoreno", rekli su za "Nezavisne" iz PU Banjaluka.