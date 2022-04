Isplaćeno još 4,7 miliona KM po osnovu dospjele stare devizne štednje

BANJALUKA - Ministarstvo finansija Republike Srpske isplatilo je danas 4,7 miliona KM po osnovu dospjelog sedmog anuiteta osme emisije obveznica Srpske emitovanih za izmirenje računa stare devizne štednje.

Iz Ministarstva finansija ističu da Republika Srpska sve dospjele obaveze po osnovu emitovanih obveznica uredno izvršava, čime se smanjuje iznos unutrašnjeg duga.

"Od ukupne obaveze po emitovanim obveznicama u iznosu 623,4 miliona KM dospjelo je i isplaćeno štedišama 599,5 miliona KM, a preostaje za izmirenje 23,82 miliona KM", navodi se u saopštenju.

Ministarstvo finansija Republike Srpske obavještava lica koja do sada nisu izvršila verifikaciju stare devizne štednje, a čija sredstva su bila deponovana u bankama sa sjedištem u BiH i za koje je obaveza vraćanja prenesena na Srpsku, da to mogu da urade do 15. maja u Agenciji za posredničke, informatičke i finansijske usluge.