Isplata pomoći od 750 KM nezaposlenim roditeljima počinje sutra

BANJALUKA - Sutra počinje isplata pomoći od 750 KM mjesečno do kraja godine nezaposlenim roditeljima sa četvoro i više djece, objavio je danas na svom Twitter profilu Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH.

"Izmjenom zakona do kraja godine, u narednim godinama to će biti materijalno davanje s plaćenim porezima i doprinosima. To znači da će imati i uplatu penzionog staža", naveo je Dodik.

Podsjećamo, Vlada RS donijela je odluku prema kojoj će majke koje imaju četvoro i više djece, a koje su nezaposlene, od septembra dobijati naknadu od 750 KM i ostvarivaće je sve dok je bar jedno od djece maloljetno.

Ova odluka Vlade stupila je na snagu 15. septembra.