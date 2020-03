Ispovijest Banjalučanina prvog izliječenog od korona virusa u BiH

Prva osoba izliječena od koronavirusa za Glas Amerike govorila je o svom traumatičnom iskustvu. Radi se o prvom slučaju virusa zabilježenom u Bosni i Hercegovini.

Prvi slučaj korona virusa zabilježen je u Banjaluci početkom marta, a nakon dvije sedmice potvrđeno je da je to žarište širenja virusa tzv. nulti klaster ugašen, a prvi oboljeli pacijent izliječen.

U razgovoru za Glas Amerike on objašnjava kako je zloglasni virus stigao u Republiku Srpsku.

Kaže da krajem februara kada je iz Italije stigao u Banjaluku nije mogao ni da zamisli ovakav razvoj situacije.

“Kad sam došao iz Italije situacija nije bila ni blizu dramatična kao sad, pričalo se o širenju virusa, ali svi smo normalno putovali i išli na posao. Niko nije mogao ni pretpostaviti da će se ovo desiti”, kaže ovaj Banjalučanin, koji nije želio da mu navodimo ime i prezime.

Ističe da su simtomi bili skoro zanemarivi, jedan dan je imao blago povišenu temperaturu i ništa drugo.

Građanima savjetuje da se pridržavaju mjera i preporuka nadležnih epidemiologa, svih zdravstvenih radnika i drugih nadležnih organa. Kako kaže on je na prvom mjestu zahvalan ljekarima i medicinskim radnicima koji su od samog početka bili na visini zadatka.

"Nisam imao nikakvu terapiju jer nisam imao ozbiljne simptome. Samo po neki paracetamol. U bolnici sam bio osam dana u potpunoj izolaciji i 10 dana u kućnoj izolaciji. Pušten sam u kućnu izolaciju kad je nakon dva pozitivna testa treći test bio negativan." priča za Glas Amerike prvi pacijent od koronavirusa.

“Iako je bilo teško biti prvi pošteno i savjesno sam se javio i odradio što je bilo do mene, a to vam potvrđuje i činjenica da je nulti klaster (žarište) zatvoren. Nisam bio uplašen, jer nisam imao ozbiljne simptome. Više me bilo strah da li sam na nekoga prenio virus. Nisam mogao ni zamisliti da će se ovako situacija odvijati, a vjerujem da to niko nije mogao zamisliti. Ostanite u kući, sačuvajte sebe i druge i ispoštujte sve što vam nadležni organi kažu, oni znaju šta rade”, ističe izliječeni, koji u Italiji radi skoro 20 godina, a sada je svakodnevno u telefonskom kontaktu sa prijateljima koji tamo žive.

“Tamo je situacija dramatična i nadam se da kod nas to neće da se desi. Vjerujem u naš zdravstveni sistem i da imamo stručne, sposobne i odgovorne ljude, ali moramo da im pomognemo i uradimo što je do nas, ovo je borba svih nas i neophodno je da svi damo svoj doprinos”, poručuje prvi izliječeni pacijent u BiH od korona virusa.

Nakon samo dvije sedmice od pojave prvog slučaja u Banjaluci, koronavirusom na području BiH zaraženo je još 88 ljudi.