Ispovijest stanovnika Donje Jablanice: Čuo sam jauke, vrisku, dozivanja ljudi u pomoć

​DONJA JABLANICA - Ovdje su kuće stare po 300 godina, tu malo ispod mi je majkina starina, a ovdje babina. Ovo se nikad nije desilo, priča Smajo Tufek, mještanin Donje Jablanice iznoseći svoje objašnjenje kataklizme koja se dogodila u njegovom naselju kada su sat nakon ponoći 4. oktobra stradali njegovi brojni rođaci, komšije, prijatelji.

"Gore na majdanu, na kamenolomu, kako su bile padavine, bujice, stvorila se brana od jalovine. Potom je vjerovatno došlo do odrona koji je udario u tu branu i kad je to puklo, to je sve uzrokovalo. To je moje mišljenje" kaže Smajo.

Smajo i supruga su preživjeli. Ogromno klizište, razorne bujice protutnjale su uz samu njihovu kuću.

"Samo u ovom dijelu gdje žive Tufeci uništeno je pet, šest kuća. Ma, ne zna se ni gdje su bile" s teškom mukom govori.

Probudio ih je kaže jeziv tutanj.

"Podigao sam roletne, vidim kako voda nosi balvane, kamenje. U tom momentu sam mislio da je pukla brana u Jablanici. Kada sam istrčao vani, to je takva huka bila, čuo sam jauke, vrisku, dozivaju ljudi u pomoć. Nisam vidio ništa, pokušao sam baterijom svijetliti, ali sam samo vidio vodu i čuo tutanj. Otvorili smo garažu koja je malo poviše i sklonili se" govori Tufek, a prenosi "Avaz".

