Ispravljena nepravda prema policajcima u TK

TUZLA - Zastupnici u Skupštini Tuzlanskog kantona danas su jednoglasno usvojili Zakon o platama i naknadama policijskih službenika TK kojim će plate i naknade biti vezane za visinu plata policijskih službenika u Federaciji.

Utvrđena je i osnovica za obračun plata u visini od 90 odsto od federalne osnovice, a koeficijent je identičan. Ovaj Zakon usvojen je nakon 12 godina.

"Tim Zakonom se definišu prava koja policijski službenici ostvaruju u radnom odnosu. Prijedlog Zakona je izrađivan sa Sindiikatom i resornim ministarstvom. Svakako da smo zadovoljni. Ono što je najvažnije u tom Zakonu je da nam se garantuje procentualni omjer od najmanje 90 % u odnosu na policijske službenike na nivou Federacije", pojasnio je Denis Fejzić, načelnik Ureda direktora Uprave policije MUP-a TK.

Proteklih godina je policija bila diskriminisana u TK jer su za isti posao, bili plaćeni manje, tvrdi on.

"Ovaj Zakon nam garantuje određenu ravnopravnost na nivou Federacije i svojim odredbama jasno utvrđuje koji procentualni iznos mora biti. Obaveza donošenja ovog zakona je utvrđena federalnim propisima Zakona o policijskim službenicima u FBiH još 2010. godine ali do danas nije ispunjena", ističe Fejzić.

U slučaju rasta osnovice plate na niovu Federacije, Vlada TK ima obavezu da usklađuje osnovicu po kojoj se vrši obračun za službenike u TK.

Zakon je omogućio da budu definisana sva prava policijskih službenika u Tuzlanskom kantonu, tvrdi Hajrudin Mehanović, ministar unutrašnjih poslova TK.

"Mi ćemo napraviti novi kolektivni ugovor u skladu sa odredbama trenutnog zakona. U primjeni će on značiti povećanje nekih 16 plata policijskih službenika na nivou cijele policije koja broji 1.600 usposlenika i to je 1% opterećenje budžeta u odnosu na dosadašnje plate. Imamo povećanje dodatka za pripadnike Jedinice za javni red i mir i toplog obroka kod njih. Kod ostalih uposlenika MUP-a TK, ostaju plate koje su trenutno ali, imajući u vidu sadašnje okolnosti i jaku inflaciju, ubuduće će rast plata pratiti plate Federalne uprave policije koje su često bile i po 40 % veće od naših", kazao je on.

Stupanjem na snagu ovog Zakona obaveza je u roku od 90 dana izmijeniti i Kolektivni ugovor, a bit će i zakonski unaprijeđena prava pripadnika Jedinice za javni red i mir koja broji 300 pripadnika.

"Obični policajci će nastaviti primati iste plate, ovim zakonom nema promjene za njih. Ima za Jedinicu za javni red i mir. To su oni momci koji su na utakmicama, na koncertima, manifestacijama. Njima se povećava plata 5 % i topli obrok 0,3 % dnevno. Oni će imati nešto veća primanja. Specijalna policija ostaje na 40 %. Ali dosadašnje zakonsko rješenje je bilo da su ti dodaci do 30 %. Sada ovaj zakon kaže da su ti dodaci od 30 %", naglasio je Mehanović.

Inače,Vlada TK je podnijela inicijativu koja se odnosi na neophodnost izmjenu Kolektivnog ugovora za policijske službenike MUP TK-a u pogledu ograničenja maksimalnog iznosa za troškove prevoza gdje je do sada bio propisan limit na prevoz.