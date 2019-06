Ističe rok za uplatu prve rate poreza na nepokretnosti

BANJALUKA - Poreska uprava Republike Srpske poziva sve poreske obveznike poreza na nepokretnosti da izmire prvu ratu svoje obaveze po poreskom računu za 2019. godinu, kao i eventualno još uvijek neizmirene iznose po osnovu poreza na nepokretnosti iz prethodnih godina.

Naime, propisani rok za uplatu prve rate je najkasnije do 30. juna 2019. godine. S tim u vezi, naglašavamo da će svim vlasnicima nepokretnosti u Republici Srpskoj koji nisu platili dospjele obaveze poreza na nepokretnosti, iznos biti uvećan za troškove postupka prinudne naplate i kamate.

Pored toga, Poreska uprava Republike Srpske poziva i sve one koji još uvijek nisu prijavili svoju nepokretnu imovinu, da to učine odmah, jer će neprijavljene nepokretnosti koje identifikuje Poreska uprava biti prijavljene po službenoj dužnosti, a vlasnicima uručeni poreski računi sa obračunatim kamatama i novčanom kaznom u iznosu od 500 KM do 1.500 KM za fizička lica, te od 1.000 KM do 3.000 KM za pravna lica, po neprijavljenoj nepokretnosti.

Naglašavamo da će Poreska uprava Republike Srpske odmah po isteku zakonski propisanog roka za plaćanje ove obaveze intenzivirati aktivnosti na prinudnoj naplati ovog prihoda lokalnih zajednica, koristeći sve zakonski raspoložive mjere, od blokada računa, pljenidbe pokretne imovine do upisa hipoteka na nepokretnu imovinu, kao krajnje mjere naplate ove poreske obaveze.

Prema raspoloživim podacima, Poreska uprava Republike Srpske je u prvih pet mjeseci ove godine po osnovu poreza na nepokretnosti prikupila 8,9 miliona KM, što je za tri procenta manje u odnosu na uporedni period.