Ivanković: Razvoj naftne industrije važan oslonac privredi

Globalno teška godina opterećena virusom korona uticala je na sve društvene i ekonomske sfere. Nema zemlje koja se uz prioritetne zdravstvene mjere nije bavila i paketima ekonomskih mjera kako bi očuvala fiskalnu i privrednu stabilnost. Kako se pandemija odrazila na naftni sektor u Evropi, Bosni i Hercegovini i kakvo je stanje tog biznisa na domaćem tržištu, provjerili smo s Aleksandrom Ivankovićem, komercijalnim direktorom "OPTIMA grupe".

U godini koju niko nije mogao predvidjeti, opterećenoj nepovoljnom epidemiološkom situacijom koja se odrazila na sve sfere društva, pa i na biznis sektor, čini se da je "Nestro grupacija" održala svoju stabilnost?

IVANKOVIĆ: Situacija sa virusom korona značajno je uticala i na tržište naftnih derivata u Bosni i Hercegovini. Jedan od faktora je bio lockdown u aprilu i maju, kada je bilo ograničeno kretanje preko granica, pa u jednom trenutku nismo imali komunikaciju sa Srbijom i Hrvatskom. Drugi faktor koji se negativno odrazio na tržište bio je ograničenje kretanja između gradova.

Praksa generalno pokazuje da lockdown sa zabranom kretanja utiče na pad tražnje za naftnim derivatima do 10%, a u slučajevima zabrane kretanja između gradova pad tražnje doseže i do 25%. Otprilike, ta se situacija desila i u BiH, tako da je ukupna prodaja na maloprodajnim objektima smanjena za 17% do 21%. Međutim, istovremeno veleprodajno tržište naftnih derivata je palo za svega 7%. Do te razlike u procentima je došlo iz razloga što su veletrgovci značajno povećali svoje zalihe iz zabrinutosti da u slučaju novog lockdowna neće moći nabaviti, odnosno uvesti naftne derivate.

Uprkos teškoj tržišnoj situaciji, "OPTIMA grupa" se pozicionirala na pravilan način, kako bi organizovala optimalnu logistiku za svoje kupce, primjenjujući strategiju koja omogućava kontinuiranu isporuku visokokvalitetnih naftnih proizvoda iz četiri različita izvora: Rafinerija Pančevo, luka Ploče i luka Zadar, i naravno - skladišni kapaciteti naših rafinerija. To nam je omogućilo da u veleprodajnom segmentu prodaje naftnih derivata ostvarimo rast prodaje u odnosu na prošlu godinu. Suština je u tome da smo u kriznoj situaciji kapacitetima naših kompanija bili u mogućnosti da u kontinuitetu nastavimo da snabdijevamo tržišta bez ograničenja.

Kažete tržište, pominjete druge kupce, to znači da prodajete naftne derivate i drugim klijentima, odnosno da naftnim derivatima ne snabdijevate samo "Nestro" benzinske stanice?

IVANKOVIĆ: U pravu ste. Pojasnio bih još jednom da je "OPTIMA grupa" upravljačka kompanija u čijem sistemu rade: Rafinerija nafte Brod, Rafinerija ulja Modriča i "Nestro Petrol". Naše kompanije, kada se objedine svojim resursima, najveća su naftna kompanija u BiH i sigurno jedan od najozbiljnijih privrednih subjekata u zemlji. Prioritetno naše tržište naftnih derivata je tržište Republike Srpske i BiH, a svoju prodaju realizujemo i na tri regionalna tržišta i, naravno, tržište EU. Što se tiče motornih ulja proizvedenih u Rafineriji ulja Modriča, realizujemo ih na 18 tržišta. Tu smo nezaobilazni međunarodni brend i naša ulja prodaju se od tržišta Afrike do Sibira, Vijetnama, Kube, iako nam je najveći dio prodaje koncentrisan na centralnu i jugoistočnu Evropu. Isporuke na udaljena tržišta različitih i ekstremnih klimatskih uslova najbolja su potvrda tehničkih mogućnosti Rafinerije i kvaliteta naših ulja.

Pomenuli ste motorna ulja proizvedena u Rafineriji ulja Modriča, i tu bilježite dobre poslovne rezultate.

IVANKOVIĆ: Tako je! Nakon decenije, ponovo smo osposobili željezničku infrastrukturu, te tim putem, zahvaljujući finansijskoj snazi kompanija, napunili skladišne kapacitete Rafinerije do maksimuma. A rezervoarne kapacitete kakve ima Rafinerija u Modriči nema niti jedan privredni subjekat koji se bavi proizvodnjom ulja u regionu, odnosno jugoistočnoj Evropi. Obezbjeđivanjem sirovine mi smo se pobrinuli da bismo u slučaju najgoreg scenarija, što bi bio lockdown Bosne i Hercegovine u trajanju od šest mjeseci, zahvaljujući zalihama, bili u mogućnosti da u tom periodu nesmetano vršimo proizvodnju i snabdijevanje tržišta. To je bitno, jer naglašava značaj velikih proizvođača u očuvanju stabilnosti privrede, jer mi ipak prodajemo energente - pokretače svih aktivnosti. Taj potez bio je strateške prirode i, recimo, pod brojem jedan. Pod dva, napravljeni su bitni komercijalni pomaci, realizovali smo nove ugovore koji su nam u konačnici dali mogućnost i da sa prodajom ulja u ovoj godini ostvarimo bolji rezultat nego prethodne godine.

Uradili smo analizu i došli do spoznaje da je u Francuskoj tražnja za uljima pala za 15% u Njemačkoj za 20-23%, nažalost, statistika za BiH još nema zvaničnih podataka, ali pretpostavljamo da odgovara srednjem evropskom standardu. A mi smo sa druge strane prethodne godine ostvarili rast prodaje, uprkos otežanim uslovima poslovanja, a ove godine u prvom kvartalu pozitivna dinamika se nastavlja i imamo realizaciju veću za 14% u poređenju sa 2020. godinom. Rafinerija ulja Modriča trenutno ima preko 750 aktivnih ugovora za isporuku motornih ulja i maziva.

Izašli smo na tržište Letonije, Ukrajine, Grčke, Libije, organizovali isporuku u Sibir, izašli na maloprodajnu mrežu "Croduxa" u Hrvatskoj pa tako naš proizvod Permant možete naći i, recimo, u Zadru. Za tekuću godinu već smo potpisali kupoprodajne ugovore sa novim kupcima sa tržišta Rumunije i Bugarske, što će sigurno dovesti do samog povećanja ukupne prodaje u ovoj godini. Kako bi ispratila rast proizvodnje koji smo zadali povećanjem prodaje, Rafinerija ulja Modriča izvršila je nabavku nove linije za pakovanje gotovih proizvoda, čiji je kapacitet 2.000 boca (1 l) na sat.

Da zaokružim, sigurni smo da smo na pravilan način ušli u ovu godinu, u kojoj i dalje očekujemo rast poslovnih pokazatelja.

Zašto posebno ističete isporuku na tržište Afrike?

IVANKOVIĆ: Radi se o specifičnoj recepturi ulja, koja je odličan primjer mogućnosti Rafinerije ulja Modriča. Uspjeli smo da istovremeno proizvedemo ulje namijenjeno za rad u uslovima visokih temperatura Afrike, i da u istom mjesecu izvršimo proizvodnju i otpremu ulja namijenjenih za rad u proizvodnim objektima u Sibiru. Prije svega, radi se o zahtjevnoj logistici, zatim ozbiljnoj organizaciji proizvodnje - kvalitet i preciznost izvršenja narudžbe, i na kraju najbitnije, dobili smo zadovoljne kupce. Takvim pristupom lako ćemo dalje graditi biznis i već izvršavamo nove narudžbe istih kupaca.

Visoke ciljeve ste postavili za "OPTIMA grupu", Rafineriju ulja Modriča i "Nestro Petrol", šta je sa Rafinerijom nafte Brod, na koji način će ona funkcionisati u narednoj godini?

IVANKOVIĆ: Rafinerija nafte Brod realizuje ambiciozne, kapitalno-investicione projekte. Naša kompanija je mišljenja da je budućnost u zelenoj energiji, u primjeni gasa. Već dugo se ulaže u realizaciju gasnog projekta, odnosno liniju gasa koja treba da dođe iz pravca Hrvatske u Rafineriju. Taj projekat je u finalnoj fazi. Kompletna infrastruktura je gotova, očekuje se isporuka opreme za izgradnju kompresorske stanice, na kojoj će se vršiti komprimovanje gasa, naša kotlovnica u Rafineriji je prevedena sa mazuta na gas, provedena je gasovodna cijev ispod korita rijeke Save i cijev sa gasom izašla je na teritoriju Rafinerije!

Za nas je ovo posebno važno, jer dovođenje gasa do Rafinerije znači dodatna radna mjesta, čist vazduh, uplatu dodatnih poreza u budžet Republike Srpske i BiH te dodatne investicije zahvaljujući povećanju efikasnosti proizvodnje.

Kompanija se posvećuje razvoju elektroenergetskih projekata, u skladu sa tim uradili smo mali pilot projekat, postavili smo solarne panele u Rafineriji nafte Brod. Elektroenergija je nešto čemu pridajemo značaj i otvoreni smo za realizaciju novih projekata koje razrađuju konkretni sektori. Dakle, gas i elektroenergija su nešto gdje mi vidimo dalji razvoj našeg biznisa.

Iz Rafinerije nafte Brod i dalje ide otprema naftnih derivata?

IVANKOVIĆ: Rafinerija ima ozbiljne tehničke kapacitete. Početkom godine uspješno smo realizovali prve dopreme i otpremu riječnim transportom - baržama. Iz Rafinerije se trenutno otprema dizel gorivo euro 5 kvaliteta, benzin 95, kao i brendirani dizel i benzin. Koristimo skladišne kapacitete Rafinerije, opremljenost naše laboratorije i znanje naših tehnologa i inženjera sa jedne strane, te tržišnu poziciju i finansijsku snagu "OPTIMA grupe" sa druge strane. Vjerujem da ćemo na taj način formirati tržišnu nišu i uposliti kapacitete kojima raspolažemo.

Pominjali ste nova tržišta i što se tiče prometa naftnih derivata, motornih ulja i maziva. Imate li kroz svoj rad podršku privrednih, republičkih i državnih organa?

IVANKOVIĆ: Imamo krajnje pozitivnu komunikaciju, jer svi projekti koje realizujemo imaju direktan uticaj na rast bruto društvenog proizvoda u Republici Srpskoj i BiH. Naše kompanije su u jednom trenutku generisale 25% BDP-a Republike Srpske i mislim da nam to opravdano daje na značaju i da adekvatno tome imamo odgovarajuću institucionalnu podršku.

Godina 2020. bila je teška za sve privrednike ili kao minimum otežavajuća za razvoj poslovanja. S obzirom na težinu prethodne godine, šta očekujete od tekuće godine kroz rad vaših kompanija?

IVANKOVIĆ: Vjerujemo da smo mi 2020. na turbulentnom tržištu uspjeli da postavimo dobre temelje za dalji razvoj našeg poslovanja. Prvenstveno, ubijeđeni smo u dobru perspektivu biznisa sa uljima. Smatramo da će komercijalni tim "OPTIMA grupe" i tehničko-tehnološki tim Rafinerije ulja Modriča ove godine ostvariti istorijski rezultat u prodaji i realizaciji ulja i ukupan finansijski rezultat. Što se tiče trejdinga, mi očekujemo da ćemo ostvariti dodatne projekte koji će biti vjetar u leđa našem biznisu.