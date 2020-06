Iz SZO objasnili kakve maske najbolje zaustavljaju prodor virusa korona

Zaštitne maske, sašivene ili kupljene u prodavnici, mogu pomoći u sprečavanju širenja korona virusa u sredinama gdje je fizičko distanciranje teško, pokazalo je novo istraživanje koje se našlo u ažuriranim smjernicama Svjetske zdravstvene organizacije (SZO).

"Business Insider" piše da smjernice koje su nedavno objavljene zapravo detaljno opisuju vrstu materijala koji je efikasan. One bi trebalo da imaju tri sloja, unutrašnji koji upija, srednji koji djeluje kao filter i spoljni koji je napravljen od materijala koji ne upija poput poliestera.

"Ti slojevi takvim redoslijedom mogu pružiti mehaničku prepreku", izjavila je epidemiolog Maria D. Van Kerkov iz SZO tima za korona virus.

Smjernice su, naglasila je, zasnovane na "novim, istraživanjima" koje je naručila SZO.

"Maske od materijala takođe treba pravilno očistiti i nositi, jer dodirivanje maske rukama prilikom prilagođavanja može zaraziti tu osobu. Isto se dešava ukoliko masku svaki trenutak skidate i stavljate", rekao je Tedros Adanom Ghebrejesus, generalni direktor SZO.

Specifičnosti nošenja i čišćenja biće uključene u smjernice koje će uskoro biti objavljene.

Ažurirane smjernice takođe podstiču ljude koji rade u kliničkim okruženjima u oblastima sa široko rasprostranjenim prenosom korona virusa da nose medicinske maske, čak i ako ne rade direktno s pacijentima oboljelim od Kovid-19.

"To znači da kada doktor radi na odjeljenju za kardiologiju ili palijativnu njegu, gdje nema potvrđenih pacijenata sa Kovid-19, on bi i dalje trebalo da nosi zaštitnu masku", rekao je Gebrejesus.

Oni su takođe istakli da u sredinama gdje je fizičko distanciranje teško, naprimjer u javnom prevozu ili u prodavnici, vlade trebaju podsticati građane da nose maske.

Iz SZO su naglasili da same maske ne mogu da pobijediti virus.

Ono što se nije promijenilo u smjernicama SZO za nošenje maski je savjet da ljudi koji su bolesni od Kovid-19 ostanu kući, savjetuju se sa svojim zdravstvenim radnicima i potraže njegu, ako je potrebno. Kontakti takođe treba biti izolovani.

"Ako je bolesnoj osobi ili kontaktu apsolutno neophodno da napusti kuću, trebalo bi da nose medicinsku masku", naveo je Gebrejesus.

SZO i dalje preporučuje da njegovatelji ljudi pozitivnih na korona virus obavezno nose zaštitne maske u istoj sobi sa zaraženom osobom, a da zdravstveni radnici nose maske i drugu zaštitnu opremu kada rade sa sumnjivim ili potvrđenim Kovid-19 pacijentima.

SZO i dalje naglašava da same maske ne mogu pobijediti korona virus i mogu dovesti do lažnog osjećaja sigurnosti koji vodi do zanemarivanja drugih važnih mjera prevencije.

"Ne mogu to reći jasnije - same maske neće vas zaštititi od korona virusa. Maske nisu zamjena za fizičko distanciranje, higijenu ruku i druge mjere javnog zdravlja. Maske su od koristi samo kao dio cjelokupnog pristupa u borbi protiv korona virusa", rekao je Gebrejesus.

Naglasio je da temelj odgovora na pandemiju u svakoj zemlji mora biti pronalaženje, izolovanje, testiranje i briga o svakom pacijentu.

"Ne smijemo uz to zaboraviti i praćenje te karantin za svakog kontakta. To je ono što znamo da funkcioniše", zaključio je Gebrejesus.