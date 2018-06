Iz malog prijedorskog sela otišao u Moskvu i "rasturio" fiziku

Da fizika nije bauk, pokazao je Nemanja Torbica, maturant prijedorske Gimnazije "Sveti Sava", koji se na Olimpijadi iz fizike, održanoj u moskovskom Institutu za fiziku i tehnologiju, okitio bronzanom medaljom.

"Nisam se nadao ovakvom plasmanu, pogotovo zato što je na to takmičenje išlo pet učenika iz BiH, a ja sam bio šesti, više kao rezerva, jer sam na državnom takmičenju bio osmi", priča Nemanja i dodaje da je ovo druga Evropska olimpijada iz fizike, na kojoj je učestvovalo oko 120 učenika iz oko 30 zemalja Evrope.

Takmičenje se, kaže Nemanja, sastojalo iz dva dijela i to eksperimentalnog, prvi dan, i teorijskog, drugi dan, a svako je, kako kaže, trajalo po pet sati.

"Za eksperimentalni dio nisam baš bio spreman, jer mislim da se nigdje u RS, pa možda ni u BiH, ne praktikuje takav tip nastave iz fizike, a smatram da je mnogo korisniji i praktičniji od čisto teorijskog", rekao je ovaj mladić, koji je ove godine završio srednju školu.

Zadaci na takvim takmičenjima, priča Nemanja, traže znanje, ali ključne stvari su ideje i način razmišljanja, odnosno da se razumije šta se tačno traži u zadatku.

"Zato i volim fiziku, jer na neki način mijenja pogled na svijet, a neshvatljivo može u trenutku postati jasno", kaže ovaj devetnaestogodišnji mladić, koji je u osnovnoj školi bio vukovac, a iz Gimnazije u Prijedoru izašao je kao učenik generacije.

Kako bi se adekvatno pripremio za takmičenje, Nemanji je od samog početka pomagao profesor Mladen Karajica, koji ga je uveo u svijet fizike, a profesor Saša Komšić uložio je veliki trud kako bi se on našao na ovoj prestižnoj olimpijadi u Moskvi.

Moskva je Nemanju oduševila, kako svojom veličanstvenošću, tako i građevinama i ljepotom.

"Za nekog iz ovako male sredine, kao što sam ja, Moskva je drugi svijet i sve je bilo kao jedan san", kaže Nemanja i prisjeća se da mu je najemotivniji trenutak na ovom takmičenju bio ceremonija zatvaranja, na kojoj su dodjeljivane nagrade i puštana ruska himna.

"Nakon toga ubrzo se začulo i moje ime. Tada sam toliko želio da je neko od mojih bližnjih tu sa mnom u ruskoj ljepotici da me vidi", priča Nemanja, koji dodaje da ga je posebno ganulo to što je on, koji je došao iz sela pored Prijedora, postigao sve to.

Studije će nastaviti u Sloveniji, a još ima dilemu da li da upiše fiziku ili informatiku.

Da li će se nakon studija vratiti u RS, Nemanja još ne zna, ali ono što bi ovog talentovanog mladića sigurno privuklo da živi u RS jeste siguran i dobro plaćen posao.

"Nadam se da sam ovim dokazao da svako može da ostvari sve što želi, samo ako se dovoljno dobro tome posveti", rekao je Nemanja, koji je posebno srećan zbog toga što je na ovom takmičenju upoznao brojne kulture i nacije, koje je spojila fizika.