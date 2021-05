"Iz mlade zjenice" na TV ekranima: Zeničani inspirišu mlade na akciju

ZENICA - Omladinska TV emisija "Iz mlade zjenice" priča i obrađuje teme koje zanimaju mlade iz Zenice, ali i širom Bosne i Hercegovine.

Omladinsku redakciju RTV Zenica čine Ahmed Babić, Naida Varupa, Doris Bilić, Jasna Heremić, Sara Gluhić, Ilma Šišman, Džejla Korajlić, Adna Smajlović, Deniz Nadžaković, Dino Brljevac i Ena Sikira. Vrijedno spremaju priloge o aktuelnim temama, a u posljednjem izdanju govorili su o zdravlju.

Kako održavati mentalno zdravlje u doba pandemije, kako se zdravo hraniti, kako i koliko vježbati, koliko pomažu izleti u prirodu... Pripremili su i priču podrške za sve koji se bore s depresijom. Svake sedmice u rubrici "InfoBox" donose i korisne informacije za mlade kad je riječ o poslu, praksi, stipendijama i raznim takmičenjima i obukama na koje se mogu prijaviti.

"Iz sedmice u sedmicu osjeti se nevjerovatan napredak ove mlade ekipe. Uvjerena sam da će aktivizam ove ekipe i spremnost da se suoče sa svim izazovima ovog posla donijeti pozitivne efekte i zajednici u kojoj žive jer svake sedmice svojim pričama nastoje otvoriti oči publici i inspirisati mlade ljude na akciju", kazala je koordinatorica Sanja Stević.

Među kreatorima emisije ima i srednjoškolaca.

"Kad stanem ispred kamere to sam ja, znam da je to potpun osjećaj, a i reakcije okoline su pozitivne. Nakon školovanja i sticanja praktičnog znanja na ovoj emisiji opet ću birati put novinarstva. To je dinamičan posao, što je meni najbitnije za budući poziv", kazala je dvadesetogodišnja Naida Varupa.

Emisija se emituje svake subote od 17 sati na RTV Zenica, dok je repriza nedjeljom u istom terminu.

Odnedavno se može pogledati i na RTV USK, TK, TV SA i RTV BPK. Projekat se realizuje uz podršku programa BHRI, koji sprovodi IOM, uz finansijsku podršku USAID.