Izbjegavati duža putovanja tokom dana zbog vrućina

BANJALUKA - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ zbog visoke dnevne temperature vazduha na duža putovanja treba kretati rano ujutro, kasno popodne ili praviti češće pauze, savjetuju iz Auto-moto saveza Srpske.

Izmijenjen je režim saobraćaja zbog radova na dionici magistralnog puta Stari Majdan-Banjaluka /Rudarska/, kao i na magistralnom pravcu granica Republike Srpske /Bakračuša/-Nevesinje jedan.

Režim saobraćaja izmijenjen je i na dionici magistralnog puta Ivanjska-Šargovac zbog izgradnje pristupne saobraćajnice na magistralni put, te na pravcu Prijedor-Kozarac radi isključivanja i uključivanja na teren mehanizacije angažovane na izgradnji auto-puta Banjaluka-Prijedor.

I na dionici regionalnog puta Prijedor tri-entitetska granica /Stara Rijeka/ izmijenjen je režim saobraćaja za vrijeme prelaska radnih mašina preko ovog pravca tokom eksploatacije rudnika LJubija, te na regionalnom putu Teslić dva-Teslić tri-entitetska granica /Podjezera/ zbog izgradnje kružne raskrsnice.

Režim saobraćanja izmijenjen je i na dionicama Čelinac-Kotor Varoš i Čelinac-Ukrina zbog izgradnje razvodne mreže vodovoda, kao i na magistralnom putu Rudanka-Doboj jedan radi isključivanja i uključivanja na teren mehanizacije angažovane na izgradnji auto-puta na Koridoru "Pet ce" od mosta Rudanka /uključujući most/ do tunela Putnikovo brdo dva.

Produženi su radovi na regionalnim putevima Srbac-Gornja Vijaka jedan-Gornja Vijaka dva-Razboj, Razboj-Tedin Han i Tedin Han-Teslić zbog čega je izmijenjen režim saobraćaja.

Izmijenjen je režim saobraćaja zbog radova i na regionalnom putu entitetska granica Ćesim-Pridvorci, Šipovo-entitetska granica /Novo Selo/ i na dionici Jezero-Šipovo zbog rekonstrukcije regionalnog puta.

Jednom kolovoznom trakom zbog aktiviranog klizišta saobraća se na dionici magistralnog puta Foča-Goražde, u mjestu Filipovići /na samoj liniji razgraničenja/, na regionalnom putu Bistrica-Podgrab, te na pravcu Ukrina-Gornja Vijaka.

Polučasovne obustave saobraćaja zbog deminiranja terena aktivne su na dionici magistralnog puta Brod-Odžak, na lokalitetu mjesta Poloj i Liješće, od 8.00 do 16.00 časova, na dionici magistralnog pravca Šamac jedan-Grebnice, na lokalitetu Grebnice-Tišina, od 8.00 do 14.00 časova, te na dionici regionalnog puta Polje-Podnovlje, u mjestu Gornji Božinci, grad Derventa, od 8.00 do 15.00 časova.

Prevoz vangabaritnog tereta odijaće se na pravcima entitetska granica Banj Brdo-Bijeljina-granični prelaz Rača, entitetska granica Stanić Rijeka-granični prelaz Brod, entitetska granica Stanić Rijeka-Derventa-granični prelaz Brod, Ugljevik-entitetska granica Banj brdo, entitetska granica Stanić Rijeka-auto-put Banjaluka-Prijedor-entitetska granica Koprivna, entitetska granica Stanić Rijeka-Derventa-Brod, Doboj-Derventa-granični prelaz Brod i entitetska granica Karuše-entitetska granica Stanić Rijeka.

U FBiH danas počinju radovi na redovnom održavanju tunela Gaj na dionici auto-puta Sarajevo zapad-Lepenica, a vozila će saobraćati jednom tunelskom cijevi, u dvosmjernom režimu.

Zbog sanacionih radova na vijaduktu Klopče na dionici auto-puta Zenica sjever-Zenica jug, saobraćaj se odvija preticajnom trakom, dok su vozna i zaustavna traka zatvorene.

Na magistralnom putu Jajce-Donji Vakuf zbog radova u tunelu Skela tokom dana saobraća se naizmjenično, jednom trakom, a u noćnim časovima saobraćaj se obustavlja i preusmjerava na obilaznicu oko tunela.

Zbog radova se sporije saobraća i na pravcima Žitomislići-Počitelj /Ševaš NJive/, Donji Vakuf-Travnik /Komar/, Žepče-Zenica /Golubinja/, Bihać-Bosanski Petrovac /Ripač-Dubovsko/ i Šamac-Orašje /Grebnice-Bazik/.

Na graničnim prelazima u BiH nema dužih zadržavanja.