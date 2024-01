Izbjegavati progon novinara koji iznose kritičko mišljenje

BANJALUKA, SARAJEVO - Vraćanje klevete u krivično zakonodavstvo Republike Srpske nije neustavno, ali pravosuđe treba da izbjegava progon novinara koji iznose kritičko mišljenje.

Ukratko, tako bi se mogla protumačiti odluka Ustavnog suda BiH, a u vezi sa osporavanim članovima Krivičnog zakonika Republike Srpske (KZ RS), koji tretiraju klevetu i iznošenje ličnih i porodičnih prilika.

Ustavni sud je, naime, ukazao da to što je kleveta, nakon dužeg perioda, ponovo propisana kao krivično djelo nije samo po sebi protivno Ustavu BiH ili Evropskoj konvenciji.

"Međutim, Ustavni sud je smatrao nužnim i da ukaže da, iako nije ocijenio neustavnim navedene odredbe, nadležni organi u Republici Srpskoj treba da postupaju s posebnom pažnjom u slučaju krivičnog progona za djela propisana ovim članovima", naveo je Ustavni sud BiH.

Kako su dodali, naročito treba voditi računa da se osporene odredbe primjenjuju u skladu sa standardima utvrđenim dugogodišnjom praksom Evropskog, ali i Ustavnog suda.

"Nadležni organi bi trebalo, koliko je to moguće, da izbjegavaju korištenje pravnih lijekova koji bi mogli odvratiti građane, a posebno novinare, od iznošenja kritičkog mišljenja o pitanjima od javnog interesa zbog straha od krivičnih i drugih sankcija", saopšteno je iz Ustavnog suda BiH.

Žarko Marković, zamjenik glavnog i odgovornog urednika "Glasa Srpske", kaže da, prije bilo kakve ozbiljne priče o ovoj odluci Ustavnog suda BiH, valja imati na umu politički ugao koji se nikako ne smije zanemariti. Tu, dodaje, cilja na činjenicu da se odluke Ustavnog suda BiH od ljetos ne primjenjuju na teritoriji Srpske, kao i na to da je odluka o odredbama KZ RS donesena bez učešća srpskih sudija. Ostaje stoga, dodaje on, otvoreno i pitanje kako će oni koji su donijeli izmjene KZ RS shvatati i prihvatati odluku koja ovaj put ide njima u korist.

"S druge strane, ako bi zanemarili taj ugao, i ušli u suštinu odluke, svakako je razočaravajuće po sve koji su se protivili izmjenama KZ RS to što je Ustavni sud BiH odlučio da te izmjene ne krše Ustav BiH i Evropsku konvenciju", naveo je Marković za "Nezavisne novine".

Kada je u pitanju preporuka pravosuđu da izbjegavaju progon svih koji se usuđuju iznijeti kritičko mišljenje, to se, prema riječima Markovića, u određenoj mjeri nadovezuje i na stav svih predstavnika medija i civilnog društva koji su negodovali zbog izmjena KZ RS.

"Naime, smatram da, iako svi oni nisu uspjeli da spriječe Vladu i Narodnu skupštinu Srpske da donesu pomenute izmjene, višemjesečna kritika ipak je za rezultat imala određen uticaj na pravosudne strukture, najviše na tužioce, da dobro obrate pažnju da li će pokretati krivične postupke protiv medija i novinara. Preporuku Ustavnog suda vidim kao jedan vid potvrde ispravnosti stavova predstavnika medija i civilnog društva", poručio je Marković.

Siniša Vukelić, predsjednik Kluba novinara Banjaluka, kaže da je kleveta kriminalizovana iz političkih razloga, a da je iz istih razloga i Ustavnom sudu BiH podnesena apelacija, koja je i sastavljena na brzinu.

"Ako naša vlast ne prihvata odluku Ustavnog suda BiH, očekujemo da sada budu dosljedni i da postupe suprotno odluci tog suda. Očekujemo da Ustavni sud Republike Srpske kaže da to nije u skladu sa Ustavom Srpske, odnosno da ocijeni da kriminalizacija klevete nije u skladu slobodom govora", rekao je Vukelić za "Nezavisne novine".

On je poručio da je u pitanju ugrožavanje ljudskih prava za sve građane, jer do sada sigurno ima više od 30 podnesenih krivičnih prijava, a to će, ocjenjuje, eskalirati u ovoj, izbornoj godini.

"Nisu, koliko znamo, još uvijek podnošene prijave protiv novinara, ali svi građani mogu doći pod udar tog zakona. Na to smo sve vrijeme ukazivali, da ovo nije novinarska borba, već borba za ljudska prava svih građana u ovoj zemlji", zaključio je Vukelić.

Marko Divković, predsjednik Udruženja "BH novinari", kaže da nema visoko mišljenje o Ustavnom sudu BiH iz dva razloga. Prvi je, dodaje, to što ovaj sud ima jako veliki broj neizvršenih presuda, a drugi je što u tom sudu sjede dvoje bivših visokopozicioniranih političara.

"Pitanje je hoće li odluka Ustavnog suda uopšte biti sprovedena u praksi, a ako i bude, ko zna na koji način će ona sve biti ismijavana i izigravana", rekao je Divković za "Nezavisne novine".

Na pitanje mogu li novinari biti zadovoljni sugestijom da se izbjegava progon novinara koji iznose kritičko mišljenje u kontekstu javnog interesa, Divković pita koju ta uputa, tj. preporuka uopšte ima snagu?

"Ako se presude Ustavnog suda ne sprovode, šta će značiti jedna preporuka", pita Divković.

