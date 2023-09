Izbjegli Srbi ljubomorno čuvaju svoje običaje

DOBOJ - Bez obzira na to što su prošle tri decenije od kada su napustili svoje domove i naselili se u Doboj, Srbi raseljeni s područja sarajevsko-zeničke regije ljubomorno čuvaju svoje običaje, ali i nošnje i pjesme koje su donijeli sa sobom.

"Poznato je da Doboj ima druge običaje, drugu nošnju, drugu izvornu pjesmu, tako da se mi trudimo da sve ove godine sačuvamo običaje svog prijeratnog zavičaja u koji se, nažalost, niko više ne vraća. Ako smo morali da ostavimo svoje domove, groblja, svoju djedovinu, ne moramo da zaboravimo i običaje svog kraja", ističe Rada Janjušić, predsjednica Skupštine Zavičajnog kluba "Izvor", udruženja koje okuplja raseljene iz sarajevsko-zeničke regije.

Svoje nošnje su nedavno obukli kako bi na 17. Saboru srpskog izvornog narodnog stvaralaštva "Selo moje milo od rođenja" u Vojkoviću prikazali svadbene običaje u visočkoj nahiji, a za tu priliku na njihovim grudima su se našle maramice za ukrašavanje svatova stare stotinu godina.

"Cilj nam je bio predstaviti običaje koji, nažalost, polako iščezavaju", kaže đakon Vlado Mojević, predsjednik Upravnog odbora "Izvora", te dodaje da specifičnost ovih običaja je, između ostalog, i u tome što svatovi nose romanijsku nošnju, a mladu dovode u njen novi dom bez učešća njenih roditelja.

"Svatovi koje predvodi muštulugdžija najavljuju svekru i svekrvi dolazak mlade uzimajući im muštuluk. Mlada dolazi u novi dom uz izvorne romanijske pjesme koje pjevaju svatovi. Sprovode se običaji ulaska mlade u dom gdje cjeliva prag, baca rešeto na krov kuće, te umjesto bidermajera baca jabuku među mlade djevojke. Ulaskom u novi dom mlada i mladoženja odlaze do ikone krsne slave gdje mlada prislužuje kandilo", pojasnio je Mojević, te dodao da potom mladi daruju zlato i novac, dok se ispred kuće uz frulu igra djevojačko kolo.

Običaj otkupljivanja djevojačkog ruha, odnosno poklona za svekra i svekrvu koji se nalaze u sanduku na saboru je bio povjeren Davidu Jeliću, članu "Izvora", koji je kumu i starom svatu kazao da se ključ od sanduka mora platiti.

"Prvo su mi ponudili novčanicu od 500 dinara, staru naravno, koju sam je uzeo i rekao da je malo i da daju još. Onda sam uzeo drugih 500 dinara i onda sam rekao da se taj ključ mora pozlatiti, a time aludiram da mi daju zlato. Stari svat mi je dao zlatnik, na šta sam ja rekao da je to malo i tražio još. Dao mi je još jedan i onda sam prebrojao i vratio dva zlatnika i novčanicu od 500 dinara i rekao da ću 500 dinara zadržati za sebe, da sebi kupim džamadan (prsluk) i nakon toga predao sam im ključ i oni su kovčeg otvorili i izvadili ruho", ispričao je Jelić.

Literarni rad na istu, svadbenu temu, te splet izvornih pjesama ženske i muške pjevačke skupine donijeli su članovima "Izvora" titulu vicešampiona sabora, dok je Rada Janjušić proglašena kraljicom sabora za očuvanje i dugogodišnji doprinos u razvoju srpskog izvornog narodnog stvaralaštva.

"Ja sam stvarno bila iznenađena, ali naravno i obradovana i prvo sam komentarisala pa možda je to neko više zaslužio, neko ko je stariji možda od mene, međutim žiri je tako odlučio. Prate oni moj rad i ne samo što učestvujem u pjevanju i u pripremanju scenskog prikaza, pišem i poeziju, rodoljubivu i duhovnu. I stvarno se ja trudim da taj svoj dar za pisanje usmjerim u tom pravcu... I drago mi je što je Bog dragi uredio da se moji tekstovi pjevaju, da tako još brže dođu do srca našeg naroda i s ove i s one strane Drine", poručila je Janjušićeva.