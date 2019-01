Izdato narandžasto upozorenje za dijelove BiH

Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje za dijelove BiH u kojima se za sutra predviđaju veće količine snježnih padavina i vjetrovi koji će duvati brzinom do 70 km/h.

U pojedinim planinskim dijelovima će, na već postojeći bijeli pokrivač, pasti dodatnih 30 cm snijega.

Na području Banjaluke sutra se očekuje nove snježne padavine i više od 10 cm snježnog pokrivača, posebno u južnim planinskim predjelima regiona. Minimalna temperatura će biti oko -5 stepeni Celzijusa.

Novi snijeg se očekuje i u području Prijedora, gdje će napadati i do 10 cm. Vrlo jak sjeveroistočni vjetar s olujnim udarima se očekuje na području Trebinja, gdje će najjači udar vjetra biti veći od 65 km/h. Minimalna temperatura će biti oko 0 stepeni Celzijusa.

Na zapadu RS, odnosno na području Višegrada sutra će padati obilniji snijeg pri čemu će njegova visina biti veća od 30 cm, a 50 cm u planinama na jugozapadu i zapadu regiona. Minimalna temperatura oko i manja od -5°C.

Slično će biti i na području Foče, gdje će padati obilniji snijeg, sa stvaranjem novog snježnog prekrivača.

I u sarajevskoj regiji se očekuje stvaranje novog snježnog pokrivača, i to od 5 do 15 cm, a na planinama i do 30 cm.

Snijeg će padati i u Tuzli, dok će u Bihaću udari vjetra biti od 40 do 50 km/h.

Izdato je upozorenje i za Mostar gdje se očekuju udari vjetra od 50 do 70 km/h, a najniža temperatuta vazduha iznosiće oko 0 stepeni Celzijusa. U Livnu će biti vrlo niske temperature i udari vjetra jačine između 50 i 70 km/h,