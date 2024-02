Izdato upozorenje: Udari vjetra i do 80 kilometara na čas

BANJALUKA – Jak vjetar tokom narednih dana očekuje se u Republici Srpskoj, a udari vjetra dostizaće brzinu i od 80 kilometara na čas.

Kako je saopšteno iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske, danas će tokom dana jačati vjetar, a popodne će duvati umjeren vjetar na istoku i sjeveroistoku, a jak vjetar na jugu i zapadu.

"Udari vjetra od 30-40 km/h na sjeveroistoku Semberija i Posavina, istoku i jugu do 60 km/h na zapadu, u višim predjelima na zapadu ponegdje 70 km/h", istakli su oni.

Sutra se u Srpskoj očekuje jak i olujni vjetar.

"Očekuju se udari od 40 km/h na sjeveroistoku, do 70 km/h na jugu i zapadu, u Krajini ponegdje i 80 km/h. U subotu tokom noći i ujutru jak do olujni vjetar. Vjetar će tokom jutra oslabiti na sjeveru, a do sredine dana i u ostalim predjelima. Očekuju se udari od 30 km/h na sjeveru do 80 km/h na jugu i zapadu", naveli su u RHMZ RS.

Kako su saopštili, tokom petka uveče padavine će jačati u Hercegovini, dok će i u danima vikenda biti obilnih padavina.

"U Hercegovini se očekuje od 80 do 120 mm kiše, lokalno i do 150 mm kiše. U ostalim predjelima znatno manja količina padavina. Zbog obilnih padavina u kratkom periodu u Hercegovini moguća je pojava i porast bujičnih vodotokova i problemi sa oticanjem vode u urbanim zonama", kazali su u ovom Zavodu.

