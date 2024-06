Izdato upozorenje za Srpsku, kolike temperature nas očekuju narednih dana

BANJALUKA – U narednim danima očekuju se veoma visoke temereture, te je Republički hidrometeorološki zavod izdao upozorenje za područje cijele Srpske zbog prognoziranih vrućina.

Naime, od sutra pa sve do subote očekuju se veoma sunčano i toplo vrijeme, a prema najavama živa na termometru u narednim danima mogla bi da dostigne i do 40 stepeni Celzijusa.

Već sutra bi temperatura mogla ići i do 36 stepeni, odnosno kako navode od 30 do 36 stepeni, u višim predjelima od 25, dok se za srijedu prognozira još toplije vrijeme sa temperaturama od 32 do 38, u višim predjelima od 26 stepeni.

U petak stižu najveće vrućine sa temperaturama između 34 i 40, dok se blagi pad temperature očekuje tek od subote.

Prema trenutnim prognozama blagi pad temperature se očekuje u nedjelju, a značjano osvježenje tek u ponedjeljak.

