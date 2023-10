Izdato upozorenje za mjere zaštite od vjetra i poplava

SARAJEVO - Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo izdala je upozorenje pravnim i fizičkim licima za preduzimanje preventivnih mjera zaštite i spašavanja od jakog vjetra i kišnih padavina.

Federalni hidromteorološki zavod izdao narandžasto upozorenje za jaki južni i jugozapadni vjetar. Naglašava se mogućnost povremenih olujnih udara vjetra za vremenski interval od 19. oktobra od 12 sati do 21. oktobra do 12 sati. Takođe i mogućnost obilnijih kišnih padavina za subotu u drugom dijelu dana i tokom noći, te da su mogući udari vjetra brzine od 50 i do 80 km/h, a u višim područjima do 90 km/h i da je očekivana količina kišnih padavina između 40 i 80 l/m2, koje mogu izazvati pojavu urbanih i bujičnih poplava,

Iz KUCZ upozoravaju sva pravna i fizička lica da preventivno radi zaštite zdravlja i života ljudi, te materijalnih i kulturnih dobara, odmah u skladu sa svojim nadležnostima, kao i obavezama, koje su im propisane Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, preduzmu neophodne preventivne mjere zaštite od jakog vjetra i kišnih padavina, odnosno pripreme adekvatne snage i materijalno-tehnička sredstava za brzi odgovor na najavljene jake udare vjetra i kišne padavine. Tako će se stvoriti pretpostavke za efikasniji i brže reagovanja svih subjekata sistema zaštite i spašavanja u sveobuhvatnom odgovoru na potencijalne izazove i prijetnje od jakih udara vjetra i poplava, a samim tim će se izbjeći velike materijalne šteta, kao i moguće povrede i ljudske žrtve.

"Posebno apelujemo na pravna lica koje izvode radove na građevinskim objektima da ne ostavljaju predmete koji bi uslijed jakog vjetra mogle pasti sa krovova objekata, građevinskih skela i slično, te time ugroziti sigurnost prolaznika. Takođe, apelujemo sugrađanima da na svojim balkonima i druge otvorene prostore ne ostavljaju predmete koji bi mogli usljed vjetra ugroziti sigurnost prolaznika, da ne parkiraju svoja vozila u blizini velikih stabala, te da izbjegavaju izlete i boravak u prirodi u periodu trajanja narandžastog upozorenja", navode iz KUCZ.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.