Izdato žuto upozorenje zbog jakog vjetra u BiH

SARAJEVO - Meteoalarm izdao je žuto upozorenje za jak vjetar koji se sutra očekuje u zapadnim krajevima BiH.

Jak vjetar očekuje se u poslijepodnevnim časovima na području Banjaluke, Prijedora, Trebinja, Livna, Bihaća, Sarajeva, Mostara i Tuzle, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

U pojedinim područjima, kako se navodi, jačina vjetra može dostići 50 kilometara na čas.

U utorak, 18. maja, prije podne očekuje se sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana u Bosni porast naoblake, što poslijepodne ili u večernjim satima može usloviti lokalne pljuskove. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 15, a dnevna od 14 do 22, na jugu do 24 °C.

U srijedu, 19. maja, očekuje se pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Tokom poslijepodneva ili u večernjim satima očekuje se prestanak padavina. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na jugu do 15, a dnevna od 10 do 16, na jugu do 20 °C.

U četvrtak, 20. maja, umjerereno do pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na jugu do 12, a dnevna od 12 do 18, na jugu do 21 °C.