Izlila se voda na putu Bijeljina-Brčko, saobraćaj se odvija otežano

BANJALUKA - Na magistralnom putu Bijeljina-Brčko u mjestu Vršani zbog izlijevanja vode na kolovoz saobraćaj se odvija usporeno, saopšteno je iz Auto-moto saveza (AMS) Republike Srpske.

U kanjonu Ugra, na regionalnom putu Kneževo-Turbe, došlo je do većeg odrona, zbog čega se saobraćaj odvija otežano, jednom kolovoznom trakom.

Na ostalim putevima u Republici Srpskoj i Federaciji BiH (FBiH) saobraćaj se odvija bez zastoja, po vlažnim, mokrim i klizavim kolovozima.

U kotlinama i duž riječnih tokova vozačima se skreće pažnja na mjestimično smanjenu vidljivost zbog magle, a na dionicama u usjecima i pored kamenih kosina na odrone.

Iz AMS-a vozačima savjetuju maksimalno opreznu vožnju, prilagođenu stanju i uslovima na putu.

Na magistralnom putu Brod-Odžak danas će do 9.30 časova zbog maratona i biciklijade u okviru manifestacije "Dani Vučijačke brigade" privremeno biti obustavljen saobraćaj od raskrsnice Trg Patrijarha Pavla i ulice Kralja Petra Prvog do Donjeg Klakara.

Na dionici magistralnog puta Johovac-Rudanka zbog isključivanja i uključivanja mehanizcije koja je angažovana na izgradnji auto-puta od petlje Johovac do petlje Rudanka do kraja godine dolaziće do izmjene u odvijanju saobraćaja.

Režim vožnje izmijenjen je na autoputevima Gradiška-Banjaluka zbog izgradnje naplatnih stanica "Čatrnja", "Nova Topola" i "Aleksandrovac". Planirano je da radovi traju do 30. juna.

Saobraćaj je izmijenjen na magistralnom putu Krupac-Bogatići, na području opština Istočna Ilidža i Trnovo, zbog izgradnje male hidrocentrale Krupac na rijeci Željeznici.

Izmjene u odvijanju saobraćaja aktuelne su na magistralnom putu Bileća-Podosoje zbog rekonstrukcije vodovodne mreže, na putevima na području opštine Modriča, na magistralnom putu od Banjaluke prema Čelincu i Kotor Varošu, te regionalnim putnim pravcima Derviši-Klašnice i Obudovac-Lončari gdje je u toku izgradnja pješačkih staza.

Zbog sanacije klizišta saobraćaj je izmijenjen na magistralnom putu Karanovac-Crna Rijeka, dok su klizišta usporila saobračaj na regionalnim putnim pravcima Karanovac-Kneževo u mjestu Ljubačevo, Ukrina-Gornja Vijaka i Lopare-Čelić.

U Trnu je zbog oštećenja nadvožnjaka kod NIS petrol pumpe zabranjen za teretna vozila, dok ostala vozila saobraćaju jednom kolovoznom trakom.

Na području Banjaluke zbog izgradnje istočnog tranzita obustavljen je saobraćaj u Krfskoj ulici, na dijelu od Ulice Cara Lazara do Ulice Patrijarha Arsenija Čarnojevića.

Izmjene i obustave saobraćaja aktuelne su i u drugim ulicama gdje su u toku radovi.

U FBiH zbog radova u tunelu Vranduk dva, na magistralnom putu Zenica-Nemila, saobraća se jednom trakom, naizmjenično. Tokom dana zbog pojačane frekvencije vozila na ovoj dionici, dolazi do formiranja dužih kolona u oba smjera.

Radovi se izvodi i na putnim pravcima Olovo-Kladanj-Vlasenica, Srebrenik-Orašje, Semizovac-Vogošća, Stolac-Neum, Mostar-Čitluk, Tarčin-Konjic, Cazin-Srbljani-Bosanska Krupa, Ustiprača-Goražde-Ustikolina, kao i na području Jajca i Mostara.

Na graničnim prelazima u BiH nema dužih zadržavanja. I dalje je iz bezbjednosnih razloga zabranjen saobraćaj za teretna vozila i autobuse na graničnom prelazu Brčko-Gunja.

Iz AMS-a podsjećaju vozače da se o stanju na graničnim prelazima Gradiška, Gradina, Novi Grad, Kozarska Dubica, Rača, Pavlovića most, Zupci, Brod, Šepak i Karakaj mogu informisati putem internet stanice ili mobilne android aplikacije Saveza.