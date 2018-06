Izmjene saobraćaja kroz kanjon Tijesno

BANJALUKA - Na većini putnih pravaca u Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ saobraćaj se odvija nesmetano, osim na dionici magistralnog puta kroz kanjon Tijesno kod Banjaluke, gdje će danas i sutra biti održano rafting takmičenje zbog čega će doći do izmjene u prolasku vozila, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Na magistralnom putu Karanovac-Crna Rijeka danas i sutra od 9.00 do 14.00 časova biće izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja s ciljem nesmetanog održavanja rafting takmičenja Evropskog kupa "Memorijal Branka Štulić 2018".

Vozila će prolaziti naizmjenično, jednom saobraćajnom trakom, a kontrolu će vršiti policajci Policijske uprave Banjaluka.

Saobraćaj je usporen na dionicama na kojima se izvode radovi, čiji je obim smanjen tokom vikenda, ali je obavezno poštivanje postavljene signalizacije.

I dalje se usporeno vozi na magistralnom putu Sarajevo-Foča na lokalitetu Sijeračke stijene gdje je došlo do velikog odrona, kao i kroz grad Bijeljinu, kao i na magistralnim putevima u Brčkom zbog izgradnje obilaznice oko grada.

Zbog izgradnje auto-puta na magistralnom putu Klašnice-Prnjavor u mjestu Hrvaćani saobraćaj je preusmjeren na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini, a na magistralnom putu Klašnice jedan-Prnjavor-Gornja Vijaka na snazi je izmjena saobraćaja zbog izgradnje kružne raskrsnice u Prnjavoru.

Kroz Bijeljinu i dalje je obustavljen saobraćaj zbog sanacionih radova u ulicama 27. marta i Srpske vojske, pa se putnička vozila preusmjeravaju na gradske ulice, a saobraćaj teretnih vozila odvija se obilaznicom.

Zbog izgradnje kružne raskrsnice u Istočnom Novom Sarajevu na regionalnom putu Kula-Vrace na granici Republike Srpske i FBiH izmijenjen je režim saobraćaja na ukrštanju ulica Ive Andrića, Nikole Tesle i Vojvode Radomira Putnika.

U toku je izgradnja mosta preko rijeke Zovidolke na regionalnom putu Nevesinje-Berkovići u mjestu Zovi Do, pa vozila saobraćaju preko privremeno izgrađenog mosta u neposrednoj blizini.

Na regionalnom putu Teslić-Podjezera u mjestu Žeželja na granici Republike Srpske i FBiH zbog oštećenja mosta preko rijeke Žeželje zabranjen je saobraćaj za vozila čija ukupna masa prelazi pet tona.

Na regionalnom putu Površnice-Lopare saobraćaj teretnih vozila je preusmjeren na putni pravac Lopare-Priboj-Banj Brdo. Predviđeno da radovi traju do 30. juna.

U Banjaluci će od ponedjeljka, 4. juna biti obustavljen saobraćaj u dijelu Ulice Ada zbog izgradnje trotoara do mosta na rijeci Vrbas do Olimijskog bazena. Predviđeno je da obustava traje do 12. juna, a nakon toga će do 15. jula vozila prolaziti uz naizmjenično propuštanje.

I u drugim banjalučkim ulicama u kojima se izvode radovi na snazi su obustave i izmjene režima u odvijanju saobraćaja, te je na tim mjestima obavezno poštivanje privremeno postavljene signalizacije.

Na području FBIH na dionici auto-puta Sarajevo sjever-Lepenica zbog sanacije klizišta saobraćaj je u tunelu Igman preusmjeren iz vozne u preticajnu traku, dok je na lokalitetu Treševine usporeno saobraćanje.

Privremene obustave aktuelne su i na dionici magistralnog puta Srbljani-Bosanska Krupa gdje su u toku radovi.

Na graničnim prelazima jutros se ne čeka duže od 30 minuta.