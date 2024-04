Izmjereno do 29 stepeni: Koji gradovi u BiH su danas najtopliji

ZENICA - Sa temperaturom od 29 stepeni Celzijusovih, koliko je izmjereno u 14 časova, Zenica je danas u to vrijeme bila najtopliji grad u BiH, dok je za stepen niže u isto vrijeme bilo u Banjaluci, Doboju, Prijedoru i Sanskom Mostu.

Poznate su temperature i za ostale dijelove BiH - Bjelašnica devet, Neum 20, Sokolac 22, Ivan Sedlo 23, Srebrenica 24, Gradačac, Livno, Sarajevo, Široki Brijeg i Tuzla 26, a Bihać, Bijeljina, Bugojno, Mostar i Trebinje 27 stepeni.

U BiH se sutra očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura biće od osam do 13, na jugu do 16, a najviša dnevna od 24 do 30 stepeni.

