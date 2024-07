Iznenadno nevrijeme zahvatilo grad u BiH

Nakon niza sušnih dana praćenih ekstremnim vrućinama, danas, 18. jula, stiglo je osvježenje i u Sarajevo.

Sarajevo je u poslijepodnevnim satima zahvatilo iznenadno nevrijeme, jaki pljuskovi praćeni grmljavinom.

Trenutno je u Sarajevu 30 stepeni, piše "Radiosarajevo".

Danas se za Bosnu prognozira sunčano uz umjerenu oblačnost, a za Hercegovinu pretežno vedro uz umjeren porast naoblake tokom dana.

U petak se očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast naoblake tokom dana. Poslijepodne i tokom noći predviđaju se pljuskovi sa grmljavinom, koji lokalno mogu biti izraženiji. Vjetar će biti slab, u Hercegovini jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature će se kretati od 19 do 25, na jugu do 28, a dnevne od 28 do 34, na jugu do 40 stepeni.

