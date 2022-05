Izumio patent koji bi godišnje Srpskoj uštedio tri miliona

BANJALUKA - Pero Petrović, univerzitetski profesor u penziji iz Banjaluke, riješio je problem odvoda bujičnih površinskih voda s makadamskih puteva koje probleme stvaraju uglavnom na seoskim putevima.

Ovaj njegov patent zvanično je priznat i na snazi je već u petnaestak evropskih država, ali, nažalost, sa skoro nikakvom zainteresovanošću za njegovu primjenu.

Patent se zvanično zove "Postupak odvoda bujičnih površinskih voda sa makadamskih puteva koji su sa podužnim nagibom", pod brojem ЕР 3519631 B1.

"Ovim je riješen jedan od problema koji su nastali usljed promjene klime. Kada su patenti u pitanju, može se patentirati proizvod ili postupak, a u ovom slučaju radi se o postupku. Ovim problemom počeo sam se baviti prije pet godina u pokušaju da pomognem svojima u zavičaju na Borikama u Rogatici, kojima su ljetni pljuskovi razarali već popravljene makadamske puteve na onom dijelu koji je s usponom. Prema nekim procjenama, upotrebom ovog patenta Republika Srpska bi na godišnjem nivou uštedjela tri miliona KM", priča za "Nezavisne" Petrović.

Prema njegovim riječima, zbog promjene klime intenzitet padavina u posljednjim decenijama je povećan, što dovodi do pojave bujičnih površinskih voda na makadamskim saobraćajnicama sa podužnim nagibom.

"Voda onda otiče u podužnom, a ne u projektovanom poprečnom pravcu. Usljed toga dolazi do odnošenja površinskog sloja makadamskog puta, što ubrzava razaranje kolovozne konstrukcije i skraćuje njen eksploatacioni vijek. To dovodi do potrebe za češćim popravkama i povećanim troškovima održavanja puta", objašnjava Petrović.

Dodao je da je prednost ovog patenta u tome što bujične vode uklanja sa makadamskog puta prije nego što dostignu snagu potrebnu za njegovo razaranje.

"Osim toga, na saobraćajnici nema ni ispupčenja, a ni udubljenja, tako da nema potrebe za promjenom brzine pri nailasku na dio puta gdje voda ponire i odvodi se sa njega. Ono što je takođe bitno jeste da izvedba ovog rješenja na određenoj dionici makadamskog puta ne premašuje troškove jedne njene sanacije", pojašnjava Petrović.

Istakao je da je svoje rješenje ovog problema prezentovao asistentima na Građevinskom fakultetu u Banjaluci. Oni su pohvalili rješenje i onda je on krenuo u postupak patentiranja.

"Nakon toga sam ga poslao Međunarodnom patentnom uredu, dobio sam pozitivno mišljenje te je postupak nastavljen u Evropskom uredu za patente. Makadamski putevi su uglavnom u nadležnosti lokalnih zajednica i šumskih gazdinstava. Ovo patentno rješenje je jednostavno za primjenu, ali ne i za projektovanje. Trebalo bi izraditi preporuke za projektovanje, a prije toga bi se neka lokalna zajednica ili šumsko gazdinstvo trebalo odlučiti za primjenu patentnog rješenja na putevima koji su u njihovoj nadležnosti, ukoliko žele da se koriste izuzetno pouzdanim rješenjem", zaključuje profesor Petrović.