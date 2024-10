Jablanica potpuno odsječena: Nestala cesta M17 (VIDEO)

Fotografije užasa iz Hercegovine ne prestaju pristizati.

Reporterka "Dnevnog avaza" je na licu mjesta kod Jablanice, onoliko koliko joj nadležne službe dozvoljavaju da priđe, zbog sigurnosti.

Fotografije koje je zabilježila kod Komadinovog vrela, jasno pokazuju da je cesta potpuno nestala zbog bujica i odrona koji su pogodili područje Jablanice.

Jablanica je odsječena od ostatka Bosne i Hercegovine i sa južne strane, odnosno pravca Mostara.

Zbog velikih bujica i odrona, ugroženo je mnogobrojno stanovništvo, a prema dostupnim informacijama, ima veliki broj povrijeđenih i nestalih osoba.

The M-17 road that is directly linking Sarakevo to Mostar has been washed away by flooding last night near Jablanica. Traffic completely halted.#Bosnia pic.twitter.com/4fu8oleWjk