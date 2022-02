Jak zemljotres pogodio Tuzlanski kanton, osjetio se i u Banjaluci

TUZLA - Jači zemljotres pogodio je danas Tuzlanski kanton u popodnevnim časovima.

Prema podacima Evromediteranskog seizmološkog centra (EMSC), zemljotres je registrovan u 15.17 časova po lokalnom vremenu, s epicentrom 15 kilometara sjeverozapadno od Tuzle.

Osim u Tuzlanskom kantonu, zemljotres se osjetio i u Sarajevu, Zavidovićima, Tešnju i Žepču.

#Earthquake (#zemljotres) M4.5 occurred 20 km NW of #Tuzla (Bosnia & Herzegovina) 3 min ago (local time 15:17:56). More info at: https://t.co/LBaVNedgF9 https://t.co/7WCKUYjQtv https://t.co/F64NNBs5xc pic.twitter.com/jYCqPeEi9N