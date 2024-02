Jak zemljotres u Jadranu, treslo se i u BiH

SARAJEVO - Jak potres zatresao je danas šire područje jadranskog mora, a prema tvrdnjama brojnih građana, osim u Hrvatskoj i Crnoj Gori, osjetio se i u Bosni i Hercegovini.

Prema podacima Evropsko mediteranskog seizmološkog centra (EMSC), epicentar zemljotresa bio je u Jadranskom moru, 94 kilometra jugozapadno od Dubrovnika, a 104 kilometra sjeveroistočno od Barija.

Magnituda je, kako navode, bila 4,8 stepeni Richterove ljestvice, prenosi Klix.

Prema svjedočenjima brojnih korisnika stranice EMSC-a, potres se značajno osjetio i u Bosni i Hercegovini. "Zenica, osjetilo se lelujanje dobro", samo je jedno od svjedočenja na stranici EMSC-a.

Podsjećamo, ovo je četvrti potres na Jadranu u posljednja dva dana.

#Earthquake (#zemljotres) possibly felt 19 sec ago in #Bosnia&Herzegovina. Felt it? Tell us via: https://t.co/IbUfG7TFOL https://t.co/AXvOM7I4Th https://t.co/wPtMW5ND1t Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/FZzVDDtlI4