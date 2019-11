Danas se u BiH očekuje pretežno oblačno vrijeme s kišom. Vjetar slab do umjeren južni i jugoistočni.

Jaki udari juga očekuju se u zapadnim i istočnim područjima zemlje. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 14, a dnevna od 9 do 15, na jugu i sjeveroistoku do 19 stepeni Celzijusa.

Prognozirane temperature za veće gradove BiH