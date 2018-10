Jaki udari vjetra i obilnija kiša pale narandžasti alarm u BiH

Na području Hercegovine i jugozapadnom dijelu BiH, osim sjevera i sjeveroistoka Bosne, u naredna tri dana se očekuju obilnije padavine, a jaki udari vjetra južnog smjera u većem dijelu BiH.

Jaki udari juga prognoziraju se od 27. do 30. oktobra, a obilnija kiša od 28. do 30. oktobra oko podneva. Stoga je izdato narandžasto upozorenje.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda FBiH napominju da se jača kiša, većinom između 40 i 80 litara po metru kvadratnom, prognozira u Hercegovini i jugozapadnom dijelu BiH od sredine nedjelje do sredine ponedjeljka i od ranih jutarnjih sati u utorak do sredine dana. U planinskim područjima i do 120 litara.

Jaki udari vjetra južnog smjera se očekuju od druge polovine dana u subotu sve do sredine dana u utorak. Udari juga većinom između 45 i 65 km/h.

U noći sa ponedjeljka na utorak mogući su i olujni udari juga od 70 do 90 km/h.