Jaki udari vjetra na dionicama u zapadnim i južnim krajevima

BANJALUKA - Auto-moto savez Republike Srpske upozorio je jutros vozače na jake udare vjetra na dionicama u zapadnim i južnim krajevima, kao i na mokar i klizav kolovoz na putevima u većini krajeva Srpske i Federacije BiH.

Magla smanjuje vidljivost na putnim pravcima Livno-Kupres i Glamoč-Livno, a na dionicama koje prolaze kroz usjeke i preko planinskih prevoja učestali su odroni.



Usporeno se saobraća na magistralnom putu Banjaluka-Jajce zbog aktiviranja klizišta na lokalitetu Srpskih Toplica.



U toku je izgradnja novog mosta preko rijeke Zovidolke u mjestu Zovi Do na regionalnom putu Nevesinje-Berkovići, a saobraćaj se odvija jednosmjerno, preko privremeno izgrađenog mosta u neposrednoj blizini.



Na magistralnom putu LJubogošta-Pale kroz tunel Kalovita Brda saobraćaj je obustavljen zbog sanacionih radova, te se odvija obilaznicom u neposrednoj blizini tunela.



Kroz Nevesinje je izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja zbog rekonstrukcije vodovodne mreže i kolovoza na dijelu magistralnog puta Nevesenje jedan-Nevesinje dva. Radovi se izvode svakodnevno od 7.00 do 17.00 časova.



U toku su radovi na dionicama magistralnih puteva Lončari-Brčko jedan /granica Republike Srpske i Brčko distrikta/ i Brčko dva /granica Republike Srpske i Brčko distrikta/ - Gornja Bukovica.



Na regionalnom putu Površnice-Lopare završena je sanacija klizišta, ali s obzirom na oštećenja koja nisu obuhvaćena radovima na snazi ostaje zabrana saobraćaja teretnih vozila, koja se preusmjeravaju na putni pravac Lopare-Priboj-Banj Brdo.



Na regionalnim putevima Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, Ukrina-Gornja Vijaka i Bratunac-Drinjača zbog aktiviranih klizišta saobraća se neizmjenično, jednom trakom.



Na području Banjaluke izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na magistralnom putu Banjaluka jedan-Banjaluka /Rudarska/.



U FBiH sutra počinje rekonstrukcija na vijaduktu Briješće na dionici magistralnog puta Rajlovac-Stup. Za vrijeme izvođenja radova, biće obustavljen saobraćaj na vijaduktu Briješće i preusmjeren na kružni tok u Ulici Safeta Zajke.



Iz AMS podsjećaju da je na području FBiH do ponoći je zbog praznika na snazi zabrana prevoza eksplozivnih materija.