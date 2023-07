Jako nevrijeme pogodilo Sarajevo

Nevrijeme praćeno jakim pljuskovima i vjetrom u pogodilo je glavni grad BiH u večernjim satima.

Tokom dana je već bilo očigledno da će Sarajevo biti pogođeno kišom, a velika količina padavina najavljena je još u subotu, prenosi Avaz.

Kako navode iz FHMZ-a, u Sarajevu su trenutno 24 stepena.

U ponedjeljak će u BiH biti promjenljivo vrijeme sa sunčanim i oblačnim dijelovima zemlje.

Razvedravanje u poslijepodnevnim satima. Po kotlinama i uz riječne tokove u jutarnjim satima će biti i magle. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura vazduha većinom između 13 i 17 stepeni, na jugu zemlje do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 23 i 29 stepeni, na jugu zemlje od 30 do 34 stepena.