Jelena Šarić napisala najljepše pismo Djeda Mrazu: Da ljudi vole jedni druge

DOBOJ - Osim računa, penzija i plavih koverti u torbama dobojskih poštara rijetko se mogu naći pisma i čestitke, ali jedno pismo upućeno Djeda Mrazu stiglo je na pravu adresu i osvojilo prvu nagradu.

Naime, devetogodišnja Jelena Šarić, učenica četvrtog razreda Osnovne škole "Desanka Maksimović" iz Stanara, osvojila je prvu nagradu u akciji "Pošta Srpske".

"Pisala sam i u trećem, i u drugom razredu, ali nikada nisam ništa osvojila, ovo je prvi put. Osim Djeda Mrazu nikad nikom nisam pisala pismo. Ovo mi je bilo prvo pismo. Sama sam pisala, niko mi nije pomagao. Razmišljala sam šta mogu napisati, da li da nešto zaželim, i onda sam se sjetila da ovo napišem... Da se ljudi vole, da se poštuju, da više nema ljudi s posebnim potrebama, da ljudi imaju prijatelje, da se druže sa svima, da vole jedni druge, da se ne tuku... Dobila sam telefon, paketić i dva balona", ispričala je Jelena, radosna što će svoj stari telefon zamijeniti potpuno novim.

Pošte Srpske svake godine organizuju akciju "Pišem pismo Djeda Mrazu".

"Ove godine smo imalo puno pisama, 826 ih je stiglo u našu radnu jedinicu, što znači pisali su nam mnogi đaci, mnoge ustanove, vrtići... 'Pošte Srpske' svake godine dodijele 50 paketića, s tim što imamo tri glavne nagrade. Prva nagrada je telefon samsung, druga nagrada su slušalice, a treća je bluetooth zvučnik", izjavila je Željana Lukić, referent za marketing u dobojskoj Radnoj jedinici "Pošta Srpske".

Da li još ima onih koji šalju pisma ili novogodišnje čestitke, pitali smo poštara Miloša Mitrovića.

"Nije baš često, ali ima poneko, dolaze pisma. Nije kao što je bilo prije, čuo sam od kolega da je to prije bilo mnogo više nego sada. Većinom stariji primaju ta pisma, slabo to mlađi, to je sve sada internet. Većinom iz inostranstva stižu pisma, Srbija i Evropa, slabo to da neko iz naše zemlje šalje", kaže Mitrović, te na pitanje čemu se građani više obraduju - čestitkama ili računima, odgovara:

"Pa više se obraduju čestitkama, račune moraju platiti, a čestitku pročitaju, obraduje ih neko njihov", kaže Miloš, koji posao poštara radi devet godina.

