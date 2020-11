Jeleni Vuković za liječenje potrebno oko 20.000 evra

PALE - Za pomoć u liječenju Jelene Vuković (32) sa Pala otvoren je humanitarni broj 1416 koji će biti aktivan do 30. novembra, a za njenu operaciju u Srbiji potrebno je oko 20.000 evra.

Vukovićeva od druge godine boluje od epilepsije i indikovana joj je ugradnja VNS stimulatora, a s obzirom na to da porodica nije u mogućnosti da finansira operaciju, moli humane ljude da im pomognu.

Jelenin brat Bojan kaže da joj se zdravstveno stanje sve više pogoršava, te da ima napade dva ili tri puta dnevno.

On je rekao da je jedina šansa za njegovu sestru ugradnja VNS stimulatora koji joj može pružiti tri mjeseca bez napada u prvoj godini nakon operacije.

"On radi na principu magnetnih stimulatora koje šalje u mozak u trenutku napada i on to sprečava. Operacija bi bila izvršena u Kliničkom centru Srbije, tako da bi u narednim godinama broj napada bio sve manji", objašnjava Bojan.

On je dodao da je njegova porodica svih ovih godina vodila veliku borbu sa Jeleninom bolešću i da su se snalazili za lijekove jer neke od njih Fond zdravstva nije pokrivao.

Novac za pomoć može se uplatiti na žiro račun u NLB Razvojnoj banci na broj 562-006-803472-9033, na ime Jelena Vuković.

Svi koji su u mogućnosti, a žive van granica BiH, novac za liječenje Jelene Vuković mogu uplatiti na devizni račun: IBAN:BA 395620128162283933

Humanitarnu akciju pokrenulo je Udruženje za pomoć djeci i omladini sa posebnim potrebama "Sunce" sa Pala u saradnji sa kompanijom "M:tel".