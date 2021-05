Jezero Kop Šićki brod zakon štiti do 2025.

TUZLA - Po izmjenama i dopunama Prostornog plana 2005-2025. za područje Tuzlanskog kantona nije predviđeno da jezero Kop Šićki brod, u Tuzli, bude odlagalište šljake i pepela iz Termoelektrane Tuzla.

Ta informacija obradovala je mještane Lukavca i Tuzle koji se godinama bore za jezero.

Jezero je bilo predmet velikih polemika, jer je bilo predviđeno za odlagalište pepela i šljake iz Termoelektrane Tuzla, posebno po izgradnji Bloka 7.

Mještani i Lukavca i Tuzle više puta su kazali da neće dozvoliti uništavanje jezera za koje će se boriti i sudskim putem.

Na posljednjoj sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona usvojene su izmjene i dopune Prostornog plana koje je pripremilo Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice. Ministar Zvjezdan Karadžin posebno ističe usvajanje amandmana kojima je traženo da prostor nekadašnjeg površinskog kopa Šićki brod u cijelosti bude zona za sport i rekreaciju.

"Intervenisao sam da se umjesto prikazanih 210, prostor zaokruži na cjelokupnih 296 hektara, tako da nema mjesta za nešto što je bilo predmet spora - šljačište", rekao je Karadžin.

Jezero Kop Šićki brod formiralo se zadnjih 30 godina od podzemnih voda i nalazi se na istoimenom kopu za koji Rudnici Kreka imaju okolinsku dozvolu da raspolažu sa 300 ha rekultivisanog zemljišta. Od toga Lukavcu pripada 250, a Tuzli 50 ha.

"Da je ovdje kojim slučajem izgrađena deponija šljake i pepela, mislim da bi se stanovnici okolnih naselja morali seliti. Vidimo kako prolaze stanovnici Bukinja zadnjih 20-30 godina. To bi sve i nas čekalo. Vijest da su usvojeni amandmani obradovala je mještane Bistarca i Lukavca", rekao je Jozo Tunjić, predstavnik mještana Bistarca.

No, on je podsjetio da se mještani opet ne mogu opustiti jer plan važi do 2025. godine. Dodaje da je dobro što je kompletni kop predviđen za rekreacionu zonu te slijede aktivnosti i budžetska izdvajanja Lukavca i Tuzle da se taj prostor uredi.

Senad Isaković, mještanin Šićkog i predsjednik UG " Eko sport" Šićki brod, jedan je od najglasniji aktivista za zaštitu ovog jezera nadomak Tuzle. Isaković kaže da se već četvrti put mijenja prostorni plan, a za jezero borba traje godinama.

"Na našu sreću, priroda nam je pomogla. Ono što je nekada izgledao kao rudnički krater, danas je jezero i park. Ovaj prostor je veći nego Central park u Njujorku", kaže Isaković.

On podsjeća da bi odlaganjem šljake šteta bila ogromna.

"Bili bi uništeni svi vodotokovi. Sva priroda bila bi uništena. Sretni smo zbog ove vijesti i ona je napredak. Međutim, plašimo se jer su postojeća šljačišta pri kraju i nemaju više kapaciteta. U narednom periodu zakonski je zaštićen ovaj prostor, ali mi ćemo insistirati da termoelektrana nađe novi prostor za odlaganje otpada. Do tada se nećemo smiriti", poručio je ovaj ekološki aktivista.

Jezero Kop Šićki brod posljednjih godina postalo je prirodna oaza brojnih ptica i riba, obogaćeno biljnim svijetom koji posjetiteljima pružaju pravi odmor.