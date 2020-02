Još dva smrtna slučaja od gripa u Srpskoj

BANJALUKA - Univerzitetski klinički centar (UKC) Republike Srpske prijavio je da su preminula dva pacijenta oboljela od teške akutne respiratorne infekcije, koja su bila pozitivna na virus gripa tipa A, saopšteno je iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske.

U sapštenju je navedeno da je UKC ova dva slučaja prijavio u protekloj sedmici, a riječ je o licima starije životne dobi sa višestrukim pridruženim oboljenjima.

Od početka godine UKC je prijavio ukupno šest smrtnih slučajeva oboljelih od teške akutne respiratorne infekcije.

U Republici Srpskoj su prošle sedmice, od 10. do 16. februara, domovi zdravlja prijavili 7.588 akutnih respiratornih infekcija, te 2.094 oboljenja slična gripu.

"U bolnicama je prijavljeno 39 oboljelih od teške respiratorne infekcije", navedeno je u saopštenju.

Prošle sedmice među oboljelima od teške akutne respiratorne infekcije 19 ih je prijavljeno u UKC-u u Banjaluci, po pet slučajeva u dobojskoj bolnici i bolnici Prijedor i Trebinje, tri slučaja u bolnici Bijeljina i dva slučaja u bolnici u Zvorniku.

Iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske navode da je od početka sezone, 1. oktobra, prijavljeno 81.307 akutnih respiratornih infekcija, 14.528 oboljenja sličnih gripu i 323 teške akutne respiratorne infekcije.

Prema podacima Instituta, u ovoj sedmici i dalje raste broj prijavljenih sve tri grupe infekcije, a posmatrajući podatke ove sedmice i poredeći ih sa podacima iz prethodne sezone u istom periodu, akutne respiratorne infekcije pokazuju veće vrijednosti.

"Oboljenja slična gripu u ovoj sedmici pokazuju veće vrijednosti nego u istoj sedmici prošle sezone, ali još ne premašuju najveće vrijednosti prošle sezone, dok teške akutne infekcije ove godine pokazuju značajno manje vrijednosti u odnosu na prošlu", navedeno je u saopštenju.

U Institutu kažu da je pojačan nadzor nad sve tri vrste infekcija, tako da sve zdravstvene ustanove revnosnije prijavljuju slučajeve jer su uvidjele značaj sprovođenja ove vrste nadzora u Republici Srpskoj.

Najveću učestalost prijavljivanja oboljenja sličnih gripu imala je regija Istočno Sarajevo, a najmanju Bijeljina i Zvornik, dok je najviše slučajeva teške akutne respiratorne infekcije od početka sezone prijavljeno u dobojskoj bolnici.

Oboljenja slična gripu najprisutnija su među djecom do 14 godina, dok je u kategoriji teških akutnih respiratornih infekcija najviše oboljelih od 30 do 64 godine i od rođenja do četiri godine života.

Iz Instituta napominju da je neophodno redovno pranje ruku toplom vodom i sapunom, pokrivanje usta maramicom prilikom kihanja i kašljanja, te često provjetravanje prostorija, a posebnu pažnju treba obratiti prilikom posjete pacijentima u bolnicama, kao i osobama smještenim u ustanovama za trajni boravak.