Još jedan snažan zemljotres na granici BiH i Crne Gore

Još jedan snažan zemljotres jačine 4.2 stepena Rihtera prema mjerenjima Evropskog mediteranskog seizmološkog centra (EMSC), pogodio je danas pogranično područje Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

Prema seizmološkim podacima Evropskog mediteranskog seizmološkog centra (EMSC), zemljotres je registrovan na dubini od dva kilometra, sedam kilometara južno od Čajniča na istočnoj granici Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

Felt #earthquake (#земљотрес) M4.2 strikes 53 km SW of #Užice (#Serbia) 13 min ago. Please report to: https://t.co/6H83fBvbq9 pic.twitter.com/ZqSzgPmQBg