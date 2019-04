Danas se u BiH očekuje pretežno sunčano vrijeme.

Vjetar slab do umjeren istočni i jugoistočni.

U večernjim satima se na jugu u jugozapadu očekuju jaki udari juga.

Jutarnje temperature od 4 do 10, na jugu od 8 do 14, a dnevne od 18 do 24 stepena Celzijusa.

Predviđene temperature za veće gradove U BiH: