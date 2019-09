Još jedan zemljotres kod Tuzle

TUZLA - Još jedan zemljotres zabilježen je jutros oko 3.5 na području Tuzlanskog kantona, saopštio je Evropski mediteranski seizmološki centar.

Epicentar potresa, jačine 2,6 stepeni Rihterove skale, registrovan je četiri kilometara jugozapadno od naselja Gnojnica kod Lukavca, prenosi Avaz.

U blizini Tuzle je nedavno zabilježen i zemljotres magnitude 4,7 stepeni po Rihteru.

Kako se navodi, iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda su potvrdili novi potres ocinivši ga "slabim".

Felt #earthquake (#zemljotres) M2.6 strikes 15 km W of #Tuzla (Bosnia & Herzegovina) 5 min ago. Please report to: https://t.co/nLFVZ0FOJo pic.twitter.com/qd0suXSfDX